"Взрыва не было". В минской школе кто-то повредил огнетушитель
В столичной школе-новостройке № 93 кто-то из учеников во вторник, 24 сентября, повредил огнетушитель.
Информация о якобы произошедшем в учебном заведении взрыве появилась на некоторых интернет-ресурсах. Однако, как сообщила «Минск-Новости» начальник управления по образованию администрации Первомайского района Людмила Борисенко, ничего чрезвычайного не произошло:
— В районе 9:20 пятиклассники на перемене повредили огнетушитель, стоявший в коридоре в углу за индивидуальными шкафчиками детей. Никакого взрыва не было. Учащихся не эвакуировали. Школа продолжила работать в штатном режиме. Сейчас выясняется, кто именно повредил огнетушитель, случайно сделал это или нет.
Автомобиль скорой помощи действительно приезжал в школу, но уже около 15:00 и совсем по иному поводу: у одной из учениц, почувствовавшей себя плохо, поднялась температура. Скорую вызвали с согласия родителей ребенка.
О том, что взрыва огнетушителя в школе №93 не произошло, также рассказали в городском управлении МЧС. Там отметили, что пострадавших нет, а учебный процесс не останавливался.
17:38 24/09/2019
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