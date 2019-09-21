Людмила Борисенко, ничего чрезвычайного не произошло: Информация о якобы произошедшем в учебном заведении взрыве появилась на некоторых интернет-ресурсах. Однако, как сообщила « Минск-Новости » начальник управления по образованию администрации Первомайского района, ничего чрезвычайного не произошло:





— В районе 9:20 пятиклассники на перемене повредили огнетушитель, стоявший в коридоре в углу за индивидуальными шкафчиками детей. Никакого взрыва не было. Учащихся не эвакуировали. Школа продолжила работать в штатном режиме. Сейчас выясняется, кто именно повредил огнетушитель, случайно сделал это или нет.





Автомобиль скорой помощи действительно приезжал в школу, но уже около 15:00 и совсем по иному поводу: у одной из учениц, почувствовавшей себя плохо, поднялась температура. Скорую вызвали с согласия родителей ребенка.









О том, что взрыва огнетушителя в школе №93 не произошло, также рассказали в городском управлении МЧС. Там отметили, что пострадавших нет, а учебный процесс не останавливался.