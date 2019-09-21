







Правда, в сводной таблице не указаны имена членов жюри, чтобы не было ясно, кто именно поставил ту или иную оценку.





"Принимая во внимание, что в соцсетях появилась целая серия оскорбительных высказываний в отношении членов жюри, не желая способствовать разжиганию ненависти и нетерпимости, оценки публикуются без указания их авторов", — говорится в комментарии БТ.

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Как известно, в соцсетях возник скандал после того, как Мария Ермакова с белорусскоязычной песней "Вятры" заняла лишь второе место в оценках жюри. Между тем в зрительском голосовании девушка была фавориткой.





В выборе профессионального жюри первое место заняла Елизавета Мисникова с русскоязычной песней "Пепельный".





Зрителей возмутило, что кто-то в жюри поставил белорусскоязычной исполнительнице только один балл.





"Обращаем внимание, что член жюри, который поставил 1 балл участнице, занявшей итоговое второе место, поставил победительнице отбора 2 балла. Таким образом, даже если бы оценки были 10 и 12 баллов соответственно, то итоговый расклад не изменился бы. Более того, даже если бы оценки были 12 и 2 балла соответственно, участнице, занявшей второе место, этого не хватило бы для победы", — отмечают в БТ.







