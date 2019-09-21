11 июля 2018 года белорусская семья с двумя детьми выехала на одесский курорт Затока. Так вышло, что границу пересекли уже поздно вечером, а потому примерно в 3 часа ночи остановились на ночевку в городе Белая Церковь. Оживленная заправка, много машин вокруг. Люди заперлись внутри и уснули.





Через час стекло в машине выбили налетчики (а перед этим порезали колесо, чтобы не было погони), выхватили из салона сумку, после чего рванули с места на темной BMW. Так похитили документы, деньги на отдых, телефон и женские украшения.





— Еще до прибытия первого наряда полиции сотрудник заправки пояснил мне, что в этом месте это уже восьмой случай грабежа. Полицейские потом сказали, что второй только за эти сутки. Я еще подумал: почему не предупреждают водителей? — говорил тогда герой этой истории Сергей.





Вскоре об ограблениях в Украине заявили и другие белорусские туристы, и не раз. В посольстве отмечали: в сезон они помогают землякам восстанавливать документы почти в режиме нон-стоп.









Еще тогда белорусский турист подчеркивал: местные очень поддержали в сложной ситуации, но вот у полиции рвения найти преступников не увидел.





— Помню, из Украины мне только приходило письмо от следователя с предупреждением об уголовной ответственности за ложные показания, видимо, намекали, что я выдумал все. Я не реагировал на это. Прошло много времени, около полугода, когда в мой Google-аккаунт стали приходить фото незнакомых мужчин, — вспоминает собеседник.





Еще до кражи телефон был «привязан» к аккаунту Сергея в Google, и настройки, видимо, новые хозяева поменять не додумались. Так мужчина стал следить за новой «жизнью» своего мобильного. Вот снимки домов и машин, вот купание людей в речке и так далее. И все на фоне горных пейзажей, а совсем не одесских.





— Да, мы могли бы сразу после кражи им навредить: удаленно заблокировать телефон, остался бы им бесполезной игрушкой. Но мы этого не делали, надеясь, что когда-нибудь выстрелит, — и вот выстрелило. По номерам машин я вскоре определил: это Грузия, — говорит Сергей.





С помощью тех же данных из Google мужчина в пару кликов определил местоположение телефона с погрешностью 100−200 метров. Это был один из горных районов.





— Снимков было так много, что можно было определить владельца и его дом, машину и его родственников, район и селение. А потом появились его снимки с девушкой: у нее на руке было кольцо моей жены! То есть просто телефон еще могут перепродать, но что перепродали вместе с кольцом — уже очень маловероятно. Оно не обручальное, а серебряное и специфическое по дизайну. Понятно, оставили себе…





Несколько месяцев мужчина выжидал и рассматривал приходящие снимки. Пока в один день на аккаунт не пришли очередные фото: мужчины сняли свои паспорта! Теперь у него были имена подозреваемых.





К тому моменту Сергей знал: после участившихся случаев ограблений белорусов наше посольство отправляло официальное письмо в Генпрокуратуру Украины. Там пообещали взять дело на особый контроль и дали поручение местной прокуратуре в Белой Церкви. Наш собеседник туда позвонил и рассказал все, что выяснил за это время сам.





— Понятно, всего не вернешь, но хотя бы взять этих людей на контроль, чтобы больше такого не совершали. На мой звонок в прокуратуре пообещали, что перезвонят из полиции на следующий день. Никто мне не перезвонил ни через день, ни через неделю, ни через месяц.





И тогда мужчина решил: а почему бы не позвонить в Грузию? Нашел территориальный отдел, и там его выслушали. Причем очень внимательно.





— Буквально в этот же день мне позвонил сотрудник, представился начальником отдела. Попросил сбросить ему на личную почту все документы, обстоятельства преступления, паспорта этих людей. Еще через неделю со мной связался уже следователь из Грузии и сообщил: эти люди задержаны, похищенное изъято.





Было возбуждено уголовное дело по факту скупки краденого. Видимо, так фигуранты объяснили происхождение вещей, а большее им вменить и не могли за преступление в другом государстве. Хотя в частных беседах сотрудники органов высказывались, что подозреваемые явно замешаны в самой краже.









— А через месяц мне из Грузии прислали по почте в запечатанном конверте телефон, со всеми протоколами, официально, — говорит мужчина. — Вот так вежливо и быстро. Помню, как их разогнали (про реформу полиции в Грузии во времена президентства Михаила Саакашвили в 2004 году. — Прим. ред.), и сейчас у них серьезный уровень, по крайней мере, я в этом убедился на своем опыте. В Украину, признаюсь честно, я больше не звонил, там никто ничего не собирается раскрывать. Зато в Грузии теперь этих людей знают и, может, не позволят совершать новые преступления.





Несмотря на все эти передряги, спустя год семья снова отправилась в отпуск в Украину.





— Тогда я зарекался, но, извините, что мы, белорусы, можем себе еще позволить? Хотя многое за это время изменилось: на границе все быстро и четко (ведь в прошлый раз мы так поздно ехали почему: пять часов на границе простояли), теперь до Одессы добрались за 12 часов. Тогда таких историй с ограблениями была куча, а сейчас лично я не слышал.



