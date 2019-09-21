Автобус в Барановичах смял легковушку
23.09.2019 около 12:45 в Барановичах произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 38-летняя жительница Барановичей, управляя автомобилем «Рено Логан», двигалась по улице Пионерской.
На нерегулируемом перекрестке улиц Пионерской и Кудрина, она не уступила дорогу маршрутному автобусу марки «МАЗ», под управлением 47-летнего водителя, который двигался по главной дороге, и совершила с ним столкновение.
В результате ДТП 68-летний пассажир, барановичанин, упал в салоне автобуса и с травмами доставлен в травматологическое отделение УЗ «БГБ».
Проводится проверка, сообщает УВД Брестского облисполкома.
14:53 24/09/2019
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