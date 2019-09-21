Автобус в Барановичах смял легковушку





По предварительной информации: 38-летняя жительница Барановичей, управляя автомобилем «Рено Логан», двигалась по улице Пионерской.





На нерегулируемом перекрестке улиц Пионерской и Кудрина, она не уступила дорогу маршрутному автобусу марки «МАЗ», под управлением 47-летнего водителя, который двигался по главной дороге, и совершила с ним столкновение.





В результате ДТП 68-летний пассажир, барановичанин, упал в салоне автобуса и с травмами доставлен в травматологическое отделение УЗ «БГБ».





Проводится проверка, сообщает УВД Брестского облисполкома.



