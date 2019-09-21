НВ пишет о том, чем известна Тунберг и почему о ее новой речи спорит весь мир.





Кто такая Грета Тунберг и почему ее все обсуждают

В августе 2018-го, накануне нового учебного года, шведская школьница Грета Тунберг начала необычный одиночный протест. Вместо посещения школьных занятий она каждый день приходила под стены здания шведского парламента в Стокгольме с плакатом «Школьная забастовка за климат».





На тот момент Грете было 15 лет. Несколькими месяцами ранее она вошла в число победителей конкурса статей о борьбе с климатическими изменениями, который организовала популярная шведская газета Svenska Dagbladet. «Я делаю это, потому что вы, взрослые, загадили мое будущее», — было написано на листовках, которые раздавала школьница.





Изначально Тунберг планировала продолжать свою «школьную» забастовку несколько недель — вплоть до парламентских выборов в Швеции в сентябре 2018-го. Так она надеялась добиться от будущих парламентариев и правительства страны максимального снижения выбросов углекислого газа, в том числе в соответствии с Парижским климатическим соглашением. После выборов Тунберг протестовала лишь по пятницам.





Однако ее забастовка привлекла огромное внимание поначалу соцсетей, а затем и мировой прессы. Этот интерес подогревал спорный характер протеста — мир дискутировал о том, что важнее для школьников: публично декларировать свою позицию или же исправно посещать занятия.





Тем временем вслед за инициативой Тунберг школьники и студенты во многих странах мира стали проводит «климатические» протесты по пятницам (Fridays for Future) — массовые шествия в десятках крупных городов. К концу 2018 года такие акции прошли как минимум в 270 городах, в них приняли участие десятки тысяч молодых людей, писала The Guardian.





Так имя Тунберг стало известно всей планете. За последний год она выступила со своими призывами начать немедленную борьбу за сохранение климата на многих международных форумах.









Юная шведская активистка несколько раз встречалась с генсеком ООН Антониу Гуттеррешем, обсуждала свои идеи с Бараком Обамой, выступала на форуме в Давосе и перед представителями Европарламента в Страсбурге, оказалась на обложке журнала Time.





У Тунберг появилось и немало критиков. Швейцарская Tages-Anzeiger писала: «Восторг по поводу Греты Тунберг представляет собой оборотную сторону популизма а-ля Трамп: оба этих феномена основаны на недоверии существующим элитам».





А один из авторов британской The Spectator указывал на неоправданный культ активистки, отмечая, что «для общества и для самой Тунберг было бы лучше, если бы мы, наконец, закончили носиться с этими детскими страшилками и вернулись в рамки разумной дискуссии».





Все публичные речи девушки имеют эмоциональную особенность. У Греты Тунберг с детства диагностирован синдром Аспергера — специфическое расстройство аутистического спектра, с проявлениями которого родители активистки связывают ее принципиальность и категоричность.





В своих выступлениях Тунберг редко улыбается и резко критикует слушающую ее публику. Она упрекает сильных мира за бездействие и показное внимание к воззваниям молодежи вместо срочных эффективных мер по защите климата.





«Я не хочу, чтобы вы слушали меня — я хочу, чтобы вы прислушались к ученым», — заявила она американским конгрессменам в сентябре 2019-го. А выступая перед европарламентариями ранее, раскритиковала их за «три срочных саммита из-за Brexit и ноль срочных саммитов из-за разрушения климата и окружающей среды».





О чем она заявила в своей речи в ООН

Новая речь Тунберг на саммите ООН по борьбе с климатическими изменениями и вовсе стала знаковой.





Само ее путешествие из Европы в США изначально привлекло множество внимания. Тунберг давно отказалась от перелетов из-за своих убеждений. Она критикует самолеты за слишком большой «углеродный след» (совокупность выбросов парниковых газов, произведенных индустрией прямо или косвенно).









Поэтому в Америку 16-летняя шведка отправилась вместе с отцом на яхте, оснащенной солнечными батареями — в путешествии их сопровождали профессиональные яхтсмены и оператор.





Эта идея вызвала немало критики и обвинений в популизме, так как часть команды яхты все же вылетела в США самолетом — чтобы позже доставить судно обратно в Европу, пока Тунберг будет находиться в США.





Помимо выступления в Конгрессе и на саммите ООН, на американском континенте школьница примет участие еще в целой серии мероприятий в защиту климата. Поэтому она решила пропустить год учебы и взяла академический отпуск — что, в свою очередь, вновь спровоцировало дискуссии о том, действительно ли ее усилия стоят такой цены.





Однако на многие из этих обвинений Грета Тунберг ответила в своей короткой речи в ООН 23 сентября 2019-го. Она произнесла ее чрезвычайно эмоционально и не сдерживая слез.





«Все это неправильно. Я не должна была бы находится здесь. Мне стоило бы вернуться в школу по ту сторону океана. Тем не менее, все вы пришли к нам, молодым людям, за надеждой. Да как вы смеете!», — начала свою речь Тунберг.





«Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми словами, и это мне еще повезло. Люди страдают. Люди умирают. Целые экосистемы рушатся. Все мы на пороге массового уничтожения, однако все, о чем вы можете говорить — это деньги и сказки о вечном экономическом росте. Как вы смеете!» — продолжила активистка.





Далее она напомнила слушателям о том, что наука уже 30 лет «предельно ясно» говорит о климатических угрозах — и тем не менее, глобальных усилий по их предотвращению все еще не видно.









Тунберг раскритиковала идею о снижении выбросов наполовину в течение 10 лет, назвав ее лишь полумерой. По словам шведской школьницы, так человечество получит только 50%-ный шанс удерживать глобальное потепление не выше показателя в 1,5 градуса, однако риск необратимых климатических изменений сохранится.





Такие риски она назвала неприемлемыми для своего поколения, обвинив мировое сообщество в неэффективности попыток решить проблему с помощью незначительных технологических изменений при сохранении общих принципов ведения бизнеса и работы индустрий.





«Вы подводите нас, но молодые люди начинают понимать ваше предательство. Глаза всех будущих поколений обращены на вас, и, если вы решите подвести нас, то уверяю вас: мы никогда не простим», — заявила Тунберг.





«Вам это не сойдет с рук. Прямо здесь, прямо сейчас мы подводим черту. Мир просыпается и перемены грядут, нравится вам это или нет», — завершила она свою речь.









Как реагируют на резонансное выступление Тунберг

Речь Тунберг прозвучала в первый день саммита ООН в Нью-Йорке, который посвящен глобальным мерам в сфере изменения климата. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал проблему «главным вопросом нашего времени, а его решение — поворотным моментом истории».





«Я хочу услышать о том, каким образом мы намереваемся обеспечить прекращение роста выбросов к 2020 году и резко сократить выбросы для достижения нулевого уровня к середине столетия», — обозначил цели саммита Гутерриш.





На фоне знаковой проблемы выступление Греты Тунберг оживило дискуссию о том, насколько эффективны предпринимаемые человечеством меры — и помогает ли этому процессу личная борьба 16-летней школьницы.





Президент США Дональд Трамп, не раз шокировавший мир отрицанием климатических проблем, в своем Twitter саркастически прокомментировал речь Тунберг и назвал ее «очень счастливой молодой девушкой, которая с нетерпением ждет яркого и прекрасного будущего». «Так приятно это видеть!», — добавил Трамп, комментарий которого The Guardian расценила как «высмеивание» активистки.













На саммите по климату Трамп провел не более 15 минут и не делал никаких заявлений. При этом мировые СМИ и пользователи соцсетей обратили внимание на то, каким взглядом «одарила» американского президента Тунберг.





«Мир нашел своего героя, и зовут его Грета Тунберг», — таким комментарием сопроводила это видео американский политик Баффи Уикс, представительница демократов в Ассамблее штата Калифорния.





На речь школьницы обратили внимание многие мировые СМИ. «Грета Тунберг не жалеет слов. Даже если обращается к самым влиятельным людям мира», — пишет CNN, напоминая также, что 23 сентября Тунберг и 15 других детей-активистов подали жалобу в ООН. В ней они заявляют, что пять ведущих мировых экономик нарушили их права, не приняв адекватных мер, чтобы остановить климатический кризис.





The Guardian назвала «жалящими» слова Тунберг, адресованные мировым лидерам, и признала обозначенные ею угрозы «пророческими». Издание отмечает, что в тот же день премьер Индии Нарендра Моди на климатическом саммите ООН озвучил планы своей страны увеличить использование возобновляемых источников энергии, однако ни слова не сказал о постепенном отказе от использования угля — именно эту цель озвучил ранее генсек ООН.





«Есть большой диссонанс между тем, что каждый лидер говорит Грете: «Мы слышим тебя», — и теми обязательствами, которые они в итоге озвучивают, — заявила Изабель Кавелье, стратегичесикй советник Миссии 2020 — глобальной научной инициативы, разработавшей программу снижения выбросов парниковых газов с 2020 года.





По ее словам, крупнейшие экономики мира — Китай, Индия, США, Канада, Австралия -фактически проигнорировали инициативы саммита ООН 2019 года. «Мы видим, как правительства появляются с пустыми руками. Такое ощущение, что крупные державы-источники загрязнения придерживают ситуацию», — поддержала Кавелье посыл Греты Тунберг.





«Очень эмоциональной и базирующейся на научных фактах» назвал речь шведской активистки Алден Мейер, директор по стратегическому развитию Союза заинтересованных ученых (Union of Concerned Scientists). Эта некоммерческая международная научная организация существует с конца 60-х и занимается наработкой научных инициатив по глобальным проблемам человечества.









«Если бы я был мировым лидером, я бы чувствовал себя очень неловко. Но мы не услышали ничего особого от лидеров крупных держав, игроков G20. Трудно сказать, что саммит что-либо принципиально изменил в проблеме выбросов», — добавил Мейер.