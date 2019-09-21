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Продюсер знаменитых "Симпсонов" умер в 54 года

Продюсер американских мультсериалов "Симпсоны" и "Рик и Морти" Джоэл Майкл Мендел скончался в возрасте 54 лет, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на его жену Джуэл Бестроп.


По ее словам, Мендел "умер по естественным причинам в воскресенье вечером в их 
доме в Студио-Сити".

Соавтор "Рик и Морти" Джастин Ройланд написал в Twitter: "Я не знаю, что я буду делать без тебя рядом, Майк. Я разрушен".

Мендел получил четыре "Эмми". В 1995, 1997 и 1998 годах - за работу над сериалами "Симпсоны" и "Рик и Морти". 

Затем он стал работать над "Риком и Морти" совместно с Ройландом с 2013 по 2017. 

Четвертую "Эмми" Мендел получил в 2018.
Источник: interfax.by
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