Продюсер знаменитых "Симпсонов" умер в 54 года





По ее словам, Мендел "умер по естественным причинам в воскресенье вечером в их

доме в Студио-Сити".





Соавтор "Рик и Морти" Джастин Ройланд написал в Twitter: "Я не знаю, что я буду делать без тебя рядом, Майк. Я разрушен".





Мендел получил четыре "Эмми". В 1995, 1997 и 1998 годах - за работу над сериалами "Симпсоны" и "Рик и Морти".





Затем он стал работать над "Риком и Морти" совместно с Ройландом с 2013 по 2017.





Четвертую "Эмми" Мендел получил в 2018.