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Мало профессионалов, но неплохая инфраструктура: Беларусь попала в рейтинг лучших систем здравоохранения

В рейтинге стран мира с лучшими системами здравоохранения (Healthcare Index) за 2019 год Беларусь заняла 57-е место из 89 государств.


Рейтинг был составлен на основании исследования журнала Ceoworld.

Первое место в списке лучших систем здравоохранения занял Тайвань. На втором месте оказалась Южная Корея, а на третьем - Япония. Еще одна азиатская страна -  Таиланд, разместилась на шестой позиции. 

Что касается европейских стран, то они занимают пять мест в Топ-10 рейтинга  2019 года: Австрия (4-е место), Дания (5-е), Испания (7-е), Франция (8-е) и Бельгия (9-е). Австралия завершила топ-10 на 10-м месте.

Индекс здравоохранения представляет собой статистический анализ общего качества системы здравоохранения, включая 

- инфраструктуру здравоохранения; 
- компетенции медицинских работников (врачей, медсестер и других работников здравоохранения); 
- стоимость (затраты в долларах США на душу населения); 
- наличие качественных лекарств;
- готовность правительства. 

В нем также учитываются другие факторы, в том числе окружающая среда, доступ к чистой воде, санитария, готовность правительства накладывать штрафы, например, за употребление табака. 

В рейтинге рассматриваются 89 стран мира по пяти различным показателям здоровья.

Беларусь в Healthcare Index занимает 57-е место. На 56-й позиции расположилась Панама, на 58-й - Россия. Вместе с тем, такие постсоветские страны как Литва и Эстония заняли 31-е и 32-е место соответственно. 

Любопытно, что в данный рейтинг попали все соседствующие с Беларусью государства. Так Латвия в Healthcare Index оказалась на 48-й строчке, Польша - на 51-й, а Украина - на 81-й. 


Индекс белорусского здравоохранения в целом, по оценке составителей рейтинга, оказался 37,94 балла. У Тайваня он 78,72. У аутсайдера рейтинга - Венесуэлы - 32,42.

На взгляд авторов рейтинга, у здравоохранения Беларуси неплохая инфраструктура (70,93 балла), однако профессионалы получили всего в 17,12 баллов. Стоимость здравоохранения оценена в 54,96 доллара на душу населения. Наличие лекарств оценивается в 64,1 балла, а готовность правительства - в  89,78 балла. 
Источник: Thinktanks.by
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