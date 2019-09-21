Ужас! 25-летний новополочанин хотел изнасиловать женщину - она могла быть его матерью
Инцидент произошел в Полоцке в микрорайоне Мариненко, возле местных общежитий.
На 49-летнюю местную жительницу напал 25-летний слесарь из Новополоцка. Женщине удалось оказать активное сопротивление. После этого мужчина скрылся, а пострадавшая обратилась в милицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан и находится в изоляторе временного содержания Полоцкого РОВД.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Беларуси («Изнасилование»). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы, сообщает УВД Витебского облисполкома
12:15 24/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».