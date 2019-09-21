В пресс-службе университета этот момент отрицают. В Белстате, который координирует процесс, подчеркивают: участие студентов в переписи должно быть исключительно добровольным.





«Было прямо сказано: выбора у вас нет, студенты должны помочь»

По словам студентов, к участию в переписи хотели привлечь несколько групп со второго и третьего курсов филологического факультета БГУ. Для этого, как они говорят, их практически на месяц должны были снять с занятий.





— Но только две специальности: «Белорусская филология» и «Русская филология» — остальных это не коснулось. Было прямо сказано: выбора у вас нет, студенты должны помочь. Конечно, у большинства это вызвало негодование.





Некоторым группам, говорят они, удалось избежать работы переписчиками: многие просто не пришли на собрание, где заполняли анкеты на участие в переписи.





— В день, когда их собирали в актовом зале с паспортами для заполнения анкет, вся группа просто не пришла. То есть почти вся: кто-то был не против почти месяц не ходить на пары, кто-то хотел общагу получить, кто-то просто побоялся не прийти, но из 23 человек таких оказалось пять-семь. После этого никого не отчислили. Просто методистам сказали в течение семестра каждый день контролировать посещение группы.





Но одна из групп третьего курса, обучающаяся по специальности «Русская филология», пойдет на перепись практически в полном составе.





— Понимаете, дело даже не в самой переписи, а в добровольной принудительности, которая вышла за рамки.









В пресс-службе БГУ отрицают, что ради переписи с занятий снимают студентов целыми группами.





— Участвовать в качестве переписчика может любой студент только добровольно, — подчеркивают в пресс-службе. — Для тех, кто изъявил желание участвовать в переписи, учебный процесс будет организован в индивидуальном порядке исходя из специфики факультета и специальности, с предоставлением возможности пройти практику.





Поскольку участие в переписи — это волонтерская работа, оплачиваться она не будет.





— Однако общественная деятельность, как правило, всегда учитывается, — добавили в пресс-службе.





Агентство «Минск-Новости» со ссылкой на главное статистическое управление Минска сообщает, что всего в переписи минчан будут участвовать 2200 переписчиков. Ими станут студенты ведущих столичных вузов, как правило, вторых и третьих курсов. Руководить работой на участках будут сотрудники госорганов, вузов и других организаций столицы.





В Белстате TUT.BY пояснили, что подбором персонала для переписи населения занимаются местные органы власти.





— Вуз или колледж беседует со своими студентами и учащимися, хотят ли они участвовать в этом мероприятии. Функция подбора временного персонала переписчиков возложена на местные органы власти. Со своей стороны мы только делаем заявку, а также обязательно проводим собеседование, смотрим, желает кандидат участвовать в переписи или нет.





Во время переписи 2009 года студентов и учащихся также привлекали. Главное, подчеркивают в Белстате, что процесс подбора персонала должен быть исключительно добровольным.





— К переписчикам есть определенные требования: хорошая коммуникация, всесторонняя развитость, психологическая устойчивость. Поэтому наиболее часто ими становятся будущие психологи, социологи, журналисты — все те, кому опыт общения с людьми будет полезен.









Чем будут заниматься студенты во время переписи?

Обучение волонтеров, среди которых будут студенты вузов и учащиеся колледжей, начинается 27 сентября. С переписчиками заключат соглашение на участие, выдадут планшет, удостоверение, сумку и канцтовары.





— Также каждый участник переписи пройдет инструктаж по технике безопасности, познакомится с алгоритмом заполнения переписных листов и научится обращаться с планшетом: как работать с программой, вносить данные, сохранять их и отправлять на сервер Белстата, — объясняет Оксана Полещук, заместитель начальника Главного статистического управления Минской области.





С 4 по 18 октября пройдет интернет-перепись населения. То есть жители страны смогут ответить на вопросы переписных листов онлайн.





— Параллельно будут работать мобильные и стационарные участки, куда люди смогут прийти сами и переписаться, — рассказывает специалист.





На этих участках, объясняет Оксана Полещук, в том числе будут работать студенты-волонтеры. С 21 по 30 октября переписчики отправятся по домашним адресам жителей Беларуси.





— 19 и 20 октября Белстат возьмет паузу, чтобы промониторить и отсортировать те адреса, по которым люди переписались либо через интернет, либо через стационарные и мобильные участки. На планшете у переписчика останутся только те адреса, которые необходимо еще посетить.





Интернет-перепись с 19 октября будет недоступна. На протяжении всего периода переписи будут работать только стационарные участки.





— В 2009 году к переписи тоже привлекались студенты. Ведь кто такой переписчик? Это совершеннолетний гражданин Республики Беларусь. Им может быть и студент, и пенсионер, и работник, и безработный. Ограничений нет. Но студенты — это первые претенденты на участие. Они молодые, энергичные. А сейчас тем более их качества важны, поскольку, в отличие от переписи 2009 года, в этом году данные будут вноситься в планшет, а не на бумагу. А молодые люди с техникой на «ты».