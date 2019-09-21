Ну и дела! В школе, где Лукашенко "восстановил" уволенную учительницу, новый директор
В скандально известной гомельской школе № 15 — новый директор.
Эту должность заняла Людмила Евсеенко, бывшая ранее здесь заместителем директора по учебно-воспитательной работе, сообщает «Гомельская правда».
Прежний директор 15-й школы, уволенная после скандала по поручению президента Марина Черненко, заняла место заместителя директора СШ № 65 Гомеля.
Напомним, 12 сентября во время уроков учитель во время замены выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту, его одноклассники сняли происходящее на видео.
Это чрезвычайное для отдельно взятой школы и всей системы белорусского образования происшествие привело к череде неприятных событий: школу навестила представительная комиссия из облисполкома, для родителей четвероклашек, при которых все и произошло, провели экстренное собрание, учительницу уволили.
Однако 18 сентября «приказом президента» учителя восстановили на работе, зато уволили директора школы.
За непринятие мер по наведению порядка в школах и неисполнение поручений президента строго предупреждены премьер-министр, глава Администрации президента и курирующий отрасль вице-премьер.
Министр образования предупрежден о неполном служебном соответствии, выговоры объявлены ряду должностных лиц Гомельского обл- и горисполкома.
Также в отношении некоторых должностных лиц Гомельского горисполкома, районной администрации и директора названной школы принято решение об освобождении от занимаемых должностей с переводом на другую работу.
Источник: tut.by
11:55 24/09/2019
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