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Ну и дела! В школе, где Лукашенко "восстановил" уволенную учительницу, новый директор

В скандально известной гомельской школе № 15 — новый директор.


Эту должность заняла Людмила Евсеенко, бывшая ранее здесь заместителем директора по учебно-воспитательной работе, сообщает «Гомельская правда».

Прежний директор 15-й школы, уволенная после скандала по поручению президента Марина Черненко, заняла место заместителя директора СШ № 65 Гомеля.

Напомним, 12 сентября во время уроков учитель во время замены выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту, его одноклассники сняли происходящее на видео. 

Это чрезвычайное для отдельно взятой школы и всей системы белорусского образования происшествие привело к череде неприятных событий: школу навестила представительная комиссия из облисполкома, для родителей четвероклашек, при которых все и произошло, провели экстренное собрание, учительницу уволили. 


За непринятие мер по наведению порядка в школах и неисполнение поручений президента строго предупреждены премьер-министр, глава Администрации президента и курирующий отрасль вице-премьер. 

Министр образования предупрежден о неполном служебном соответствии, выговоры объявлены ряду должностных лиц Гомельского обл- и горисполкома. 

Также в отношении некоторых должностных лиц Гомельского горисполкома, районной администрации и директора названной школы принято решение об освобождении от занимаемых должностей с переводом на другую работу.
Источник: tut.by
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