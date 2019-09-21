Ай да молодец! 81-летний дедушка спас соседа из горящего дома
В Полоцке во время пожара в дачном доме 81-летний мужчина спас соседа.
Утром 23 сентября поступило сообщение о пожаре в частном доме садового товарищества с 53-летним хозяином внутри.
Сосед увидел дым, бросился в горящий дом и спас мужчину до приезда спасателей. Его осмотрели медики, он отказался от госпитализации. В результате огонь уничтожил кровлю, имущество и стены.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Специалисты проводят проверку по факту происшествия, устанавливаются причины возгорания.
Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении хозяином дома.
Источник: ctv.by
11:16 24/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».