Ай да молодец! 81-летний дедушка спас соседа из горящего дома





Утром 23 сентября поступило сообщение о пожаре в частном доме садового товарищества с 53-летним хозяином внутри.





Сосед увидел дым, бросился в горящий дом и спас мужчину до приезда спасателей. Его осмотрели медики, он отказался от госпитализации. В результате огонь уничтожил кровлю, имущество и стены.





Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Специалисты проводят проверку по факту происшествия, устанавливаются причины возгорания.





Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении хозяином дома.