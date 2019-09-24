Это Беларусь, детка! От рекордной жары до рекордного холода - 10 дней
Минувшая ночь в Минске была самой холодной за 112 лет!
В три часа ночи 24 сентября минская метеостанция зафиксировала температуру воздуха -2,5°С. Это на 1,1 градуса холоднее температурного «антирекорда» 1956 года по данным за 112 лет.
На территории Беларуси в эту ночь были и места и холоднее: например, в Ганцевичах зафиксировали -3,5°С, в Брагине -3,8°С.
Исторический «антирекорд» всей страны - до -4,3°С в Лынтупах в 2002 году и в Полоцке в 1956 году.
Теплее всего в этот день в Минске было в 2015 году - тогда фиксировали +25,9°С! В том же году был поставлен рекорд для всей Беларуси - в Гомеле было +29,2°С.
Заметим, что еще полторы недели назад погода в Беларуси била рекорды по теплу, теперь же фиксируется небывалый холод.
От этого рекордно рано начался отопительный сезон - 24 сентября отопление начнут включать в жилых домах.
Источник: svaboda.org
10:15 24/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».