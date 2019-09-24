Это Беларусь, детка! От рекордной жары до рекордного холода - 10 дней





В три часа ночи 24 сентября минская метеостанция зафиксировала температуру воздуха -2,5°С. Это на 1,1 градуса холоднее температурного «антирекорда» 1956 года по данным за 112 лет.





На территории Беларуси в эту ночь были и места и холоднее: например, в Ганцевичах зафиксировали -3,5°С, в Брагине -3,8°С.





Исторический «антирекорд» всей страны - до -4,3°С в Лынтупах в 2002 году и в Полоцке в 1956 году.





Теплее всего в этот день в Минске было в 2015 году - тогда фиксировали +25,9°С! В том же году был поставлен рекорд для всей Беларуси - в Гомеле было +29,2°С.









Заметим, что еще полторы недели назад погода в Беларуси била рекорды по теплу, теперь же фиксируется небывалый холод.





От этого рекордно рано начался отопительный сезон - 24 сентября отопление начнут включать в жилых домах.