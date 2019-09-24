"Отец поменял маршрут": подробности гибели белорусского альпиниста на Эльбрусе
61-летний альпинист из Минска Сергей Н. штурмовал самую высокую (5642 м) вершину Европы и пошел отдельно от группы
Тело погибшего белоруса нашли 23 сентября на склоне Эльбруса на высоте 4750 метров в разорванной и засыпанной снегом палатке.
- По-видимому, палатку разорвал ураганный ветер. Наверное, от холода он и окоченел, - говорит начальник отдела оперативных дежурных Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Али Уянаев. - Мужчина не был у нас зарегистрирован. Он приехал сюда с группой альпинистов, в которую входил и его сын. Вся группа хотела, чтобы он пошел с ними. Но он в одиночку пошел по северному склону. А основная группа благополучно совершила восхождение и спустилась. После того как они пришли сюда к нам в спасательный отряд и сказали, что он должен был выйти на связь 16 - 18 сентября, но так и не вышел, мы организовали поиск. В том числе делали облет на вертолете.
- С северной стороны вели поиск ребята из регионального поисково-спасательного отряда. Тело мужчины они нашли на третий день, - продолжает Али Уянаев. - Тело еще не спустили. Его доставят до определенной высоты, а оттуда его заберет вертолет.
В поисково-спасательном отряде говорят, что одному взбираться на Эльбрус через северный склон - это очень тяжело и опасно.
- Там же потерялся человек из Челябинска и один военный американец. Они тоже шли в одиночку. Мы их искали, но тела их до сих пор не найдены.
Как узнала «Комсомолка», погибшему минчанину 61 год, он пенсионер.
- Отец поменял маршрут, - рассказал «Комсомолке» Николай, сын погибшего минчанина. - Он опытный альпинист, в этих краях неоднократно бывал. Ему захотелось посмотреть на Эльбрус с другой стороны. Его все отговаривали. Но он человек такой, что если решил, значит сделает. Никого не слушает.
- Как он себя чувствовал перед восхождением?
- Великолепно.
- Говорят, что он, скорее всего, замерз.
- Это непогода. Был сильный ветер, большой снег.
- А почему он не зарегистрировался?
- Откровенно сказать, в этом весь он. Все надо делать поперек... Он обещал, что зарегистрируется. Говорил «да, да, да». А в итоге…
10:10 24/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».