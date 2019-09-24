В Гаити депутат открыл стрельбу в парламенте
В Гаити два человека, получили ранения в результате стрельбы во время церемонии голосования в Сенате по кандидатуре премьер-министра Гаити Фрица Уильяма Мишеля, назначенного в конце июля президентом Жовенелем Моизом.
Как передает ТАСС, стрельбу из пистолета открыл один из сенаторов.
В результате ранения получили фотограф агентства Associated Press и сотрудник аппарата Сената.
Церемония вступления в должность была сорвана.
09:30 24/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».