В Гаити депутат открыл стрельбу в парламенте

В Гаити два человека, получили ранения в результате стрельбы во время церемонии голосования в Сенате по кандидатуре премьер-министра Гаити Фрица Уильяма Мишеля, назначенного в конце июля президентом Жовенелем Моизом.