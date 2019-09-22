Сбил корову и заставил колхоз заплатить за ремонт авто. Что делало стадо зимой на дороге?
Что почувствовал водитель, увидев ночью на зимней дороге несущееся на встречу стадо коров? С необычным ДТП в Чашникском районе разбирался суд Стадо коров в тумане.
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В декабре 2018 года мужчина, ехавший по дороге автодороге Кричев-Орша-Лепель, столкнулся коровьим стадом. ДТП произошло в темное время суток, скорость авто была 80 километров в час. В результате столкновения одно животное погибло, автомобиль получил серьезные повреждения, а водитель, к счастью, не пострадал.
Как позже выяснится, сбежавшее стадо, мчавшееся по ночной дороге навстречу машине, принадлежало ОАО «Чашникский агросервис». Однако предприятие отказалось добровольно оплачивать ремонт авто.
В итоге владельцу поврежденного автомобиля пришлось обратиться в суд. Решение было принято в его пользу и теперь сельхозпредприятию нужно оплатить не только восстановление машины стоимостью 6789 рублей, но и судебные издержки в размере 953 рублей, сообщает газета «Чырвоны прамень» со ссылкой на судью суда Чашникского района Татьяну Зарубу.
09:25 24/09/2019
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