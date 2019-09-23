







Тюрин признался, что участвовал в краже данных у более чем 80 миллионов клиентов JPMorgan Chase & Co и других учреждений. Кибератака принесла хакеру сотни миллионов долларов.





Всего Тюрина обвиняют в краже данных у 12 финансовых организаций. Он может быть приговорен к длительному сроку заключения и провести за решеткой до 30 лет.





По данным следствия, примерно с 2012 года по середину 2015 года Тюрин проводил хакерские атаки на американские компании, в том числе, похитив личные данные более 100 млн человек.









Тюрин действовал в составе преступной группы, три других члена которой находились в Израиле. Двое из них были арестованы властями Израиля в 2015 году и экстрадированы в США в 2016-м, третий арестован властями США в 2016-м.





Обвинение Тюрину было вынесено еще в 2015 году, однако информация о нем официально не разглашалась до его задержания в Грузии в сентябре 2018 года.