В Поставах двое пограничников Сморгонской группы получили ожоги, переломы и некоторые другие травмы во время ремонта служебной машины. Как сообщает сайт Государственного пограничного комитета, инцидент произошел 21 сентября.





Сотрудники пограничной комендатуры "Поставы" осуществляли сварочные работы, но нарушили технику безопасности — загорелись пары автомобильного топлива и автомобиль взорвался.

Один из пострадавших — солдат срочной службы. У него ожоги 1-2 степени открытых участков тела, ушибы нижних конечностей и колотая рана левой ноги. Второй пострадавший — прапорщик-контрактник, у него также ожоги и ушибы, а еще перелом руки и легкое сотрясение мозга.









Пожар ликвидировали сотрудники МЧС. Обоих пограничников доставили в больницу, их жизням ничто не угрожает. Командование проводит разбирательство.





Фотография с места происшествия опубликована в Телеграм-канале NEXTA. Здесь утверждают, что инцидент произошел в частном гараже прапорщика-контрактника.



