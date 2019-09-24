В Поставах загорелись пары автомобильного топлива и автомобиль взорвался
Двое пограничников Сморгонской группы получили ожоги и переломы.
В Поставах двое пограничников Сморгонской группы получили ожоги, переломы и некоторые другие травмы во время ремонта служебной машины. Как сообщает сайт Государственного пограничного комитета, инцидент произошел 21 сентября.
Сотрудники пограничной комендатуры "Поставы" осуществляли сварочные работы, но нарушили технику безопасности — загорелись пары автомобильного топлива и автомобиль взорвался.
Один из пострадавших — солдат срочной службы. У него ожоги 1-2 степени открытых участков тела, ушибы нижних конечностей и колотая рана левой ноги. Второй пострадавший — прапорщик-контрактник, у него также ожоги и ушибы, а еще перелом руки и легкое сотрясение мозга.
Пожар ликвидировали сотрудники МЧС. Обоих пограничников доставили в больницу, их жизням ничто не угрожает. Командование проводит разбирательство.
Фотография с места происшествия опубликована в Телеграм-канале NEXTA. Здесь утверждают, что инцидент произошел в частном гараже прапорщика-контрактника.
09:18 24/09/2019
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