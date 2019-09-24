Начинается судебное разбирательство в Бресте об убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце
Брестский областной суд начнет сегодня судебное разбирательство в отношении мужчины и женщины, обвиняемых в жестоком убийстве восьмимесячной девочки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.
Трагедия произошла в Лунинце вечером 27 октября 2018 года. Обвинение в совершении преступления предъявлено 26-летней матери ребенка и ее 48-летнему знакомому. Действия каждого из них квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц (п.п. 2, 6, 13, 15, ч.2 ст.139 УК).
В тот день мужчина и женщина вместе распивали спиртные напитки. В момент задержания у хозяйки квартиры было 1,6 промилле алкоголя, у гостя - 1,2. Фигуранты беспричинно, способом, заведомо сопряженным с причинением особых страданий, нанесли девочке не менее 46 травматических воздействий.
В момент происшествия отец ребенка вместе двумя маленькими сыновьями отсутствовал дома. Именно он обнаружил тело дочери с признаками насильственной смерти и сообщил об этом в милицию. Известно, что семья состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении.
09:03 24/09/2019
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