"Белтелеком" запустил собственный телеканал "ЯСНАе ТV"

Как сообщает пресс-служба «Белтелекома», новый телеканал по сути является ребрендингом «Минск TV», который в течение 7 лет выходил в эфир, пишет belsat.eu





«ЯСНАе ТV» доступен для просмотра 24 часа. Телеканал ориентирован на широкую аудиторию. В прямом эфире «ЯСНАе ТV» покажут игры Чемпионата Беларуси по футболу и хоккейные матчи. Сюрпризом станут трансляции поединков киберспортсменов.





Весь контент телеканала выходит в формате FULL HD. Языки вещания – белорусский и русский.



