"Белтелеком" запустил собственный телеканал "ЯСНАе ТV"
Государственная компания «Белтелеком» объявила о запуске собственного телеканала «ЯСНАе ТV».
Как сообщает пресс-служба «Белтелекома», новый телеканал по сути является ребрендингом «Минск TV», который в течение 7 лет выходил в эфир, пишет belsat.eu
«ЯСНАе ТV» доступен для просмотра 24 часа. Телеканал ориентирован на широкую аудиторию. В прямом эфире «ЯСНАе ТV» покажут игры Чемпионата Беларуси по футболу и хоккейные матчи. Сюрпризом станут трансляции поединков киберспортсменов.
Весь контент телеканала выходит в формате FULL HD. Языки вещания – белорусский и русский.
08:20 24/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».