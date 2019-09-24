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"Белтелеком" запустил собственный телеканал "ЯСНАе ТV"

Государственная компания «Белтелеком» объявила о запуске собственного телеканала «ЯСНАе ТV».

 Как сообщает пресс-служба «Белтелекома», новый телеканал по сути является ребрендингом «Минск TV», который в течение 7 лет выходил в эфир, пишет belsat.eu

«ЯСНАе ТV» доступен для просмотра 24 часа. Телеканал ориентирован на широкую аудиторию. В прямом эфире «ЯСНАе ТV» покажут игры Чемпионата Беларуси по футболу и хоккейные матчи. Сюрпризом станут трансляции поединков киберспортсменов.

Весь контент телеканала выходит в формате FULL HD. Языки вещания – белорусский и русский.
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