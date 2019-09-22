Названы смертельные сочетания лекарств и продуктов
Определенные продукты не должны входить в рацион питания больного, принимающего те или иные лекарства.
Об этом порталу News.ru рассказал член Российского научного медицинского общества терапевтов, клинический фармаколог Федерального центра цереброваскулярной патологии и инсульта Минздрава Андрей Кондрахин.
Так, на время приема аспирина или ибупрофена стоит отказаться от малины, поскольку эта ягода содержит природную салициловую кислоту. Такое сочетание зачастую приводит к внутренним кровотечениям, утверждает врач.
Были зафиксированы случаи, когда сок грейпфрута в сочетании с лекарствами, которые снижают уровень холестерина, приводил к смерти пациента. Однако и с остальными препаратами его употреблять не стоит — он вызывает торможение фермента, ответственного за распад действующего вещества таблетки. В результате в организме начинают накапливаться вредные вещества, постепенно отравляя больного.
Также на время лечения необходимо исключить молоко. В нем содержится большое количество кальция, который при взаимодействии с лекарствами может выпадать в нерастворимый осадок в виде солей, уменьшая количество попадаемого в организм действующего вещества препарата. Особенно важно помнить о несовместимости молока и антибиотиков.
Шпинат, брокколи и салат являются плохими соседями в случае приема кроворазжижающих лекарств (варфарина). Калина, черноплодная рябина, земляника и свекла способны значительно усилить действие понижающих артериальное давление препаратов. А сыр при приеме психотропных препаратов может вызвать гипертонические кризы и судороги.
Ранее стало известно, что ученые изучили рацион долгожителей из разных стран и выявили закономерность между продолжительностью их жизни и употреблением содержащих антиоксиданты продуктов. Лидер по числу антиоксидантов — зеленый чай, который является мочегонным средством и катализатором обменных процессов. По словам диетолога Марият Мухиной, чай полезно пить каждый день. Далее идут финики и облепиха: первые содержат 23 аминокислоты, в том числе триптофан, который стабилизирует психику и улучшает настроение, а вторые — большое количество витамина А, замедляющего старение и участвующего в иммунных процессах организма.
08:40 24/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».