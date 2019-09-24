Когда заработает и что изменит система ухода за пожилыми людьми на дому
До 900 миллионов долларов расходов в год и 140 тысяч новых специалистов -- каков в Беларуси потенциал социальных и медицинских услуг на дому?
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Учитывая демографическую ситуацию и старение населения, объем востребованной социальной и медицинской помощи на дому продолжит увеличиваться, как минимум, ближайшие 50 лет, говорят эксперты, пишет Завтра твоей страны. И значительной части этой группы важна не разовая и периодическая помощь, а системная медико-социальная поддержка, очертил ситуацию министр здравоохранения Владимир Караник во время конференции «Актуальные вопросы организации интегрированной помощи на дому».
− Это серьезная финансовая нагрузка на государство и серьезная социальная проблема. Если не наладить систему интегрированной помощи, то это приведет к росту социальной напряженности в обществе, − отметил глава Минздрава.
В Беларуси 2,3 миллиона жителей страны старше трудоспособного возраста. Из них 900 тысяч переступили семидесятилетний порог. Еще свыше 500 тысяч человек имеют инвалидность.
В стране есть система услуг, ориентированных на пожилых и тяжелобольных людей. Но пока она заключена внутри учреждений здравоохранения и специализированных интернатов, в дополнение к которым работают гериатрическая служба, школы третьего возраста и сестринский уход.
Потребность в такой помощи намного превышает возможности ее оказывать. Ведь большинство пожилых и людей с инвалидностью хотели бы жить дома.
Министерство труда и социальной защиты и Министерство здравоохранения с помощью Белорусского Общества Красного Креста планируют изучить международный опыт и создать систему решения медицинских и социальных вопросов нуждающихся граждан на постоянной основе.
− Это та помощь, которую требуется оказывать системно, ежедневно и тогда, когда человек в ней нуждается. Качество жизни мы можем обеспечить только тогда, когда человек находится в стенах собственного дома и понимает, кто окажет ему помощь в решении медицинских и социальных вопросов, − подчеркнул Владимир Караник.
Первым шагом стало включение понятия «медико-социальная помощь» в проект изменений в закон о здравоохранении, который этой осенью депутаты рассмотрят в первом чтении. Но впереди еще большой путь. Фактически предстоит перекроить систему ухода за пожилыми людьми и лежачими больными и создать новое направление социально-медицинской поддержки людей, работающее не в учреждениях здравоохранения, а дома у пациентов.
Куда обратиться за помощью?
Больше 7% белорусов, живущих дома, нуждаются в одном из видов или в целом комплексе услуг по оказанию медико-социальной помощи. Каждый год таких людей будет становиться на 1,5% больше, отметила генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста Ольга Мычко.
К примеру, выписывают человека из больницы домой после инсульта. Возможно, ему предложат пройти курс реабилитации, но до момента оформления всех документов, семья остается один на один с близким, который не может сходить в душ, одеться, самостоятельно поесть. Как за этим человеком ухаживать, обыватель не знает. Более того, многие семьи просто не имеют возможности ухаживать за такими близкими своими силами.
Как правило, уход за пожилыми родственниками в Беларуси ложится на плечи женщин. Но большинство из них работают: уровень занятости среди женщин близок к среднему показателю по стране – около 64%. К работе добавляются уход за детьми и домом, которыми тоже в основном занимаются женщины. Справиться с такой нагрузкой непросто. А куда обратиться за сторонней помощью многие семьи не знают. Одни находят сиделок по частным объявлениям, другие отправляют родственников в интернаты, третьи вынуждены бросать работу, чтобы постоянно ухаживать за близкими.
Система ухода на дому важна и отдельным семьям, и государству в целом.
− Это должна быть обширная кооперация гражданского общества, общественных организаций, неправительственных фондов и органов госуправления, которые смогут такую систему создать, обеспечить ее финансированием и людьми, которые будут эту помощь оказывать, − считает Владимир Караник.
Ольга Мычко видит потенциал в государственном социальном заказе. Технику и опыт оказания помощи на дому можно перенять у сестер милосердия Белорусского Общества Красного Креста. Сейчас в Беларуси их всего 150.
− Пилотные проекты показали экономическую эффективность, когда в оказании помощи задействуются не только медицинские сестры, но и младшие медсестры, где с определенной работой может справиться обученный работник без медицинского образования, − отмечает генеральный секретарь БОКК.
Ольга Мычко считает, что параллельно с созданием системы ухода на дому важно создать систему обучения такого ухода для родственников, которые готовы самостоятельно заботиться о пожилых и лежачих близких.
Вместо больничных коек доступные услуги дома
Координатор программ по общественному здравоохранению Странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Валентин Русович говорит, что системы медико-социальной помощи на дому в разных странах отличаются, но чаще всего в каждом случае просчитывается вид необходимой помощи, количество часов в неделю, которые работнику предстоит уделять конкретному пожилому или тяжелобольному человеку и, в зависимости от уровня дохода самого человека и его детей, вклад в оплату этих услуг его семьей. Участие семьи может доходит до 7% от общих расходов на оказываемую родственнику помощь.
Финансирование системы медико-социальной помощи на дому в некоторых странах доходит до 1,5 ВВП.
− Если бы мы равнялись на опыт самых успешных стран, для Беларуси это было бы эквивалентно 900 миллионам долларов. Это колоссальные ресурсы и огромное количество рабочих мест, которые можно создать в любом населенном пункте, где есть пожилые люди, − отмечает Валентин Русович.
Если равняться на передовые страны по соотношению людей, оказывающих помощь на дому, к общему количеству пожилых людей, например, 10 таких работников на 100 жителей старше 65 лет, получается, что в Беларуси есть потенциал для подготовки 140 тысяч специалистов. Причем 75% из не обязательно быть медицинскими работниками, говорит Валентин Русович.
ВОЗ рекомендует Беларуси переориентировать традиционный медицинский компонент оказания помощи в сторону ухода за пациентом. Сегодня силы по помощи больным, в том числе тем, кого нет острой нужды госпитализировать, сконцентрированы в стационарах. Беларусь стоит на втором месте, после Монако по количеству больничных коек на 100 тысяч населения. У нас их 1083 (по данным ВОЗ за 2014 год). Для сравнения, в Швеции их всего 235 на 100 тысяч населения.
В то же время в Швеции создано 1250 мест на 100 тысяч населения в специальных домах для пожилых людей. В Беларуси, по данным ВОЗ, всего 203 койки на 100 тысяч населения.
Сейчас по количеству контактов одного человека с врачом – 12 в год -- Беларусь опережает все страны региона. В Швеции этот показатель составляет 2,9, в Великобритании – около 5. Многие случаи посещения врача в белорусских поликлиниках и больницах носят чисто административный и бюрократический характер. А сокращение больничных мест в пользу ухода на дому и создания комфортных условий проживания в домах для пожилых, отличающихся от интернатов, позволили бы государству перенаправить потоки финансирования и даже сэкономить определенные средства, а также снять с врачей излишнюю нагрузку и переориентировать часть специалистов медицинской сферы в систему ухода на дому.
Наталья Колесниченко
08:34 24/09/2019
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