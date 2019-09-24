По-взрослому: школьница устроила "разнос" мировым лидерам
Грета Тунберг, которая считает своей миссией борьбу с изменениями климата, заявила мировым лидерам в Нью-Йорке, что они пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство.
Грета Тунберг
Шведская 16-летняя активистка Грета Тунберґ, которая стала лидером мирового экологического движения, выступила перед руководителями разных стран, которые собрались на климатическом саммите ООН, сообщает Голос Америки.
"Это все - неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна быть в школе - на другой стороне океана", - отметила активистка в эмоциональном обращении к лидерам мира.
Тунберґ обвинила чиновников в том, что они не принимают необходимых действий, чтобы предупредить кризис в сфере климата и презирают научные факты, подтверждающие надвигающуюся экологическую катастрофу, пишет korrespondent.net
"Вы все обращаетесь к нам, молодежи, в поиске надежды. Как вы можете? Вы украли мои мечты и мое детство вашими пустыми словами. Но мне еще повезло. Люди страдают. Люди умирают, экосистемы разрушаются. Мы - на пороге массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить - это деньги, и сказки о вечном экономическом росте. Как вы смеете?", - сообщила активистка.
Грета вместе с 15 другими активистами подала жалобу в ООН. В документе активисты заявляют, что своим бездействием в сфере сохранения климата, мировые лидеры нарушают права детей.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил прессе перед саммитом - "Признаем, у нас не осталось времени. Мы проигрываем борьбу с изменением климата".
Ранее сообщалось, что протесты экоактивистов заблокировали движение в Вашингтоне. Активисты перекрыли несколько улиц, пытаясь привлечь внимание Генассамблеи ООН к проблеме изменений климата.
А на прошлой неделе в 160 странах прошли масштабные акции в защиту климата и окружающей среды. С 20 сентября началась международная неделя забастовок.
Как заявила шведская активистка Грета Тунберг, выдвинутая на Нобелевскую премию мира за акции, цель которых - привлечь внимание к проблеме изменения климата, с 20 по 27 сентября в мире пройдут 5225 акций в 156 странах на всех семи континентах.
08:15 24/09/2019
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