В Житковичском районе рыбу из пруда воровали центнерами

Фото УВД Гомельского облисполкома





Поздним вечером 19 сентября сотрудники охраны рыбхоза в Житковичском районе обнаружили в лесу недалеко от прудов хозяйства микроавтобус и мопед с брестскими номерами. Предположили, что это могут быть браконьеры. Охранники целую ночь пробыли в засаде, ожидая нарушителей. Около 7.00 со стороны прудов появились несколько мужчин, которые принесли 7 больших мешков с рыбой и сеть. Когда они загрузили первую партию в автомобиль, сотрудники охраны служебной машиной заблокировали проезд. Ночные рыбаки бросились врассыпную. Один из них - владелец автомобиля - был задержан.









На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Житковичского РОВД. Вес изъятой рыбы составил 224 кг, общая сумма Br992.





Возбуждено уголовное дело по факту кражи группой лиц. Сотрудники уголовного розыска РОВД продолжают оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются причастные к совершению этого преступления.



