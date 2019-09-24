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В Житковичском районе рыбу из пруда воровали центнерами

В Житковичском районе из пруда рыбхоза похитили более 200 кг рыбы, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Фото УВД Гомельского облисполкома

Поздним вечером 19 сентября сотрудники охраны рыбхоза в Житковичском районе обнаружили в лесу недалеко от прудов хозяйства микроавтобус и мопед с брестскими номерами. Предположили, что это могут быть браконьеры. Охранники целую ночь пробыли в засаде, ожидая нарушителей. Около 7.00 со стороны прудов появились несколько мужчин, которые принесли 7 больших мешков с рыбой и сеть. Когда они загрузили первую партию в автомобиль, сотрудники охраны служебной машиной заблокировали проезд. Ночные рыбаки бросились врассыпную. Один из них - владелец автомобиля - был задержан.


На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Житковичского РОВД. Вес изъятой рыбы составил 224 кг, общая сумма Br992.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи группой лиц. Сотрудники уголовного розыска РОВД продолжают оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются причастные к совершению этого преступления.
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