Спасём диких хомяков! В Беларуси ищут супергрызунов
Крапчатых сусликов, обыкновенных хомяков и белок-летяг – виды, оказавшиеся в стране на грани исчезновения, сообщили в ОО "Ахова птушак Бацькаушчыны", пишет interfax.by
"Поиски проходят в рамках экологической инициативы АПБ "Хомяк, суслик и белка-летяга: спасти супергрызунов!" проекта "Экомониторинг", который финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. На сегодняшний день природоохранникам известно 87 местообитаний белок-летяг и 10 колоний сусликов. А вот о местах обитания хомяка в Беларуси достоверно известно немного", - отметили в организации.
Всем хорошо знакомы домашние питомцы: сирийские и джунгарские хомячки. Но, мало кто знает о том, что в Беларуси живут дикие хомяки. Обыкновенный хомяк (лат. Cricetus cricetus) столетиями живет на нашей земле рядом с человеком.
Обыкновенные хомяки - самые крупные представители подсемейства. Они гораздо больше, чем сирийские. Длина тела у взрослых самцов до 34 см, вес тела в среднем 300 г., но может достигать и 1 кг. Окраска очень характерная, яркая и контрастная: верх тела рыжевато-бурый, брюшко черное.
Хомяки живут поодиночке, кормиться выходят ночью. Поэтому обнаружить их сложно.
Осталось не так много времени увидеть хомяка в этом году. Уже в октябре зверьки «уходят» в зимнюю спячку. После этого найти их можно будет только уже весной.
Если вам не встретилось само животное, то определить признаки его пребывания можно по очень крупным норам, у входа которых выброшено много земли. Диаметр входа в нору хомяка - около 10 см.
В Беларуси этот редчайший грызун занесен в Красную книгу и подлежит строгой охране. По мнению специалистов, за последние десятилетия численность обыкновенного хомяка сократилась более чем на 90 %. Если ничего не сделать для его охраны, вероятно, этот реликтовый вид исчезнет в Беларуси уже в ближайшее время.
"В Беларуси документально зафиксировано обитание хомяка обыкновенного только в юго-западных и юго-восточных районах. Возможно, он обитал и в центральных районах страны. Но, к сожалению, все известные ранее места обитания при проверке в последние два года оказались нежилыми", — отмечает Семен Левый, специалист АПБ по природоохранным вопросам.
"Пока мы знаем лишь одно достоверное наблюдение обыкновенного хомяка в 2019 г. в совершенно новом месте. Еще есть 5-7 потенциальных мест, где хомяка отмечали местные жители в последние десятилетия, и остаётся надежда, что он там остался", - добавил он.
Также Левый попросил читателей сообщить в ОО АПБ любые сведения о встречах обыкновенного хомяка, даже если эта встреча произошла 20 лет назад.
Инициатива “Хомяк, суслик и белка-летяга: спасти супергрызунов!” реализуется АПБ в партнёрстве с Городокским лесхозом, Эколого-краеведческим общественным объединением “Неруш” и Научно-практическим центром НАН Беларуси по биоресурсам.
Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ) — крупнейшая природоохранная общественная организация Беларуси и с 2005 - Национальный партнер глобальной природоохранной ассоциации "BirdLife International", в которую входят организации из 121 страны. АПБ - это более 2500 членов, волонтеров и сторонников, 100 школьных клубов и 147местных отделений по всей стране. Организация работает ради сохранения биоразнообразия и присоединения населения к активной охране природы.
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