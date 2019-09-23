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«Лебяжий» преобразован в республиканский заказник

Республиканский биологический заказник «Лебяжий» подвергся преобразованию.

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 23.09.2019 г. № 647, «Лебяжий» преобразован в республиканский заказник, сообщает корреспондент агентства Минск-Новости со ссылкой на сайт правительства.

Кроме того, утверждено Положение о заказнике, в котором сказано, что «Лебяжий» представляет собой уникальный водно-болотный комплекс, где обитают птицы, относящиеся к редким видам и занесенные в Красную книгу Республики Беларусь, охраняемым в соответствии с международными договорами.


Заказник относится к особо охраняемым природным территориям, поэтому здесь запрещается: проведение рубок главного пользования; заготовка дикорастущих растений и (или) их частей юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями; заготовка древесных соков; сенокошение; охота; промысловое рыболовство; любительское рыболовство (за исключением сроков и мест, определенных планом управления заказником «Лебяжий» или решением Минского горисполкома); использование водных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания свыше 15 лошадиных сил.

Зоны рекреации, места для любительской рыбалки, туристские стоянки и др. определены планом управления заказником «Лебяжий» или решением Минского горисполкома, и обозначены специальными знаками. Любые нарушения влекут административную, уголовную или иную ответственность, предусмотренную законом.


«Заказник  преобразован без изъятия земельных участков у унитарного предприятия ”Минское лесопарковое хозяйство“, земли которого расположены в границах заказника» — уточняется на сайте правительства.

Управление заказником осуществляет Минский горисполком. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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