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В США представили новый танк

General Dynamics показала, как будет выглядеть перспективный легкий танк, который в будущем может получить американская армия. Об этом пишет Naked Science.

Источник: Jimkir / twitter.com/Jimkir78
Презентацию модели провели в рамках выставки-конференции 2019 Modern Day Marine, прошедшей в американском Куантико, пишет 42.tut.by со ссылкой на Naked Science.


Танк Griffin II разработают на базе показанного ранее Griffin I. Последний представлял собой боевую машину на шасси ASCOD 2 с модифицированной облегченной версией башни танка М1А2SEPv2 Abrams. На легкий танк предполагалось устанавливать новую 120-миллиметровую пушку ХМ360.

Масса боевой машины составляла примерно 30 тонн: такой же или больший вес может иметь Griffin II. Известно также, что новейшая боевая машина получит модульное бронирование башни.

Башня Griffin II. Источник: General Dynamics

Проект Griffin II стал одним из двух финалистов, ранее отобранных американскими военными для участия в программе Mobile Protected Firepower (MPF), направленной на создание легкого танка для Вооруженных сил США.

Другой финалист тоже давно известен — это проект британской компании ВАЕ Systems.
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