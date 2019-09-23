США отменит визы для граждан Польши
Официальное приглашение Польши в безвизовую программу может быть озвучено уже 30 сентября этого года, когда в США заканчивается бюджетный год.
Существует вероятность, что на Пасху в следующем году поляки смогут посещать США без виз, сообщает "Белсат" со ссылкой на onet.pl
«После того, как страну пригласят в безвизовую программу, будет проведена административная процедура, после которой визы будут отменены. Обычно это занимает 3-5 месяцев, но каждая страна имеет свои особенности», – такую информацию получил портал onet.pl в посольстве США.
По данным СМИ, о вступлении Польши в программу отмены виз должен был объявить Дональд Трамп во время своего визита в Польшу во время 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Однако президент США в последний момент отменил визит, и вице-президент Майк Пенс, который его заменил, не стал комментировать этот вопрос.
Отмена виз для Польши позволит гражданам страны посещать США на срок до 90 дней. Однако те граждане, которые после 1 марта 2011 года посещали Северную Корею, Иран, Ирак, Ливию, Сомали, Судан и Сирию не смогут участвовать в безвизовой программе. Эти люди должны будут подать заявление на визу на условиях, которые существовали и раньше.
Хорошие новости о визах есть и для граждан Беларуси. На прошлой неделе Европейская комиссия вынесла подписание соглашения об упрощении визового режима с Беларусью на рассмотрение рабочих органов Совета Евросоюза.
Беларусь же уже завершила внутригосударственные процедуры в отношении соглашений с Европейским союзом об упрощении визового режима и реадмиссии.
Источник: СК/МВ belsat.eu
21:15 23/09/2019
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Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».