Александр Лукашенко наградил Аллу Пугачеву орденом
Глава Беларуси Александр Лукашенко наградил Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов.
Соответствующий указ подписан 23 сентября, сообщает пресс-служба Лукашенко.
Певицу наградили за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей.
Ранее во время выступлений в Беларуси российской певице в Витебске подарили вышиванки и ее родословную на белорусском языке.
Источник: СК/МВ belsat.eu
21:07 23/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».