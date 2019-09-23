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Александр Лукашенко наградил Аллу Пугачеву орденом

Глава Беларуси Александр Лукашенко наградил Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов.

Соответствующий указ подписан 23 сентября, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Певицу наградили за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей.

Ранее во время выступлений в Беларуси российской певице в Витебске подарили вышиванки и ее родословную на белорусском языке.
Источник: СК/МВ belsat.eu
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