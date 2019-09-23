Секс-скандал в Польше: СБУ могла шпионить за VIP-клиентами борделей
Служба безопасности Украины могла еще с 2007 года собирать информацию о высокопоставленных польских клиентах борделей в Подкарпатском воеводстве, которыми владели двое украинцев.
Как передает "Европейская правда", об этом написала польская газета Rzeczpospolita.
Братья Евгений и Алексей Р. из Украины в течение 16 лет держали в Подкарпатском воеводстве сеть борделей под прикрытием ресторанов, гостиниц и оставались безнаказанными. Их задержали только в 2016 году и осудили в 2018 году.
До сих пор существовали лишь предположения, что обеспечивало им неприкосновенность. По данным издания, может идти речь о тысячах записей, которые компрометируют влиятельных поляков и которые были вывезены в Украину.
Информация о записях появилась в ноябре 2011 года, когда адвокат Евгения и Алексея Р. подал в польскую прокуратуру сообщение о "шпионаже против Польши". Братья утверждали, что начиная с 2007 года СБУ искала информацию о клиентах их эскорт-агентства. Украинские службы якобы интересовались "политиками и бизнесменами", искали материалы в виде CD-дисков и флеш-накопителей.
„Они (то есть СБУ – ред.) спрашивали, какую деятельность мы ведем, сколько у нас клубов, кого нанимаем, какие у нас деловые и политические связи. Спрашивали, какие политики и бизнесмены бывают в наших зеведениях", – говорится в показаниях Евгения Р.
На сегодня в польской прокуратуре отрицают информацию о записи, утверждая, что их не нашли при обысках, значит, никаких записей и не было. Однако, как отмечается, обыски в заведениях украинцев проводились в 2016 году после их задержания – к тому времени записи могли вывезти в Украину.
Издание отмечает, что речь может идти о почти 4 тысячи записей, которые касаются, в частности, политиков, заместителя министра обороны, архиепископа и главы местного управления полиции.
19:41 23/09/2019
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