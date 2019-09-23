Секс-скандал в Польше: СБУ могла шпионить за VIP-клиентами борделей





Братья Евгений и Алексей Р. из Украины в течение 16 лет держали в Подкарпатском воеводстве сеть борделей под прикрытием ресторанов, гостиниц и оставались безнаказанными. Их задержали только в 2016 году и осудили в 2018 году.





До сих пор существовали лишь предположения, что обеспечивало им неприкосновенность. По данным издания, может идти речь о тысячах записей, которые компрометируют влиятельных поляков и которые были вывезены в Украину.





Информация о записях появилась в ноябре 2011 года, когда адвокат Евгения и Алексея Р. подал в польскую прокуратуру сообщение о "шпионаже против Польши". Братья утверждали, что начиная с 2007 года СБУ искала информацию о клиентах их эскорт-агентства. Украинские службы якобы интересовались "политиками и бизнесменами", искали материалы в виде CD-дисков и флеш-накопителей.



