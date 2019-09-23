Сотрудники Департамента охраны приехали на срабатанную сигнализацию 22 сентября к продуктовому магазину по ул.Немига в Минске.





Правоохранители припарковали служебную Niva Chevrolet у обочины и направились в торговую точку. Пока они отсутствовали, к автомобилю подошел прохожий, порезал в нем правое переднее колесо и скрылся.













После обнаружения повреждений милиционеры изучили записи с видеорегистратора служебного автотранспорта и обследовали близлежащую территорию.





В итоге предполагаемого хулигана по приметам задержали в одном из ближайших кафе и передали для разбирательства следственно-оперативной группе Центрального РУВД столицы.





Подозреваемым оказался житель Витебской области 1995 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.





В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК Беларуси (хулиганство). Сейчас задержанный находится в ИВС.