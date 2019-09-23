Сам нарвался: пьяный минчанин под видеокамерой порезал колесо милицейского авто
В Минске нетрезвый мужчина порезал колесо автомобиля Департамента охраны, сообщает МВД. Инцидент попал в объектив видеорегистратора, установленного в служебном авто.
Сотрудники Департамента охраны приехали на срабатанную сигнализацию 22 сентября к продуктовому магазину по ул.Немига в Минске.
Правоохранители припарковали служебную Niva Chevrolet у обочины и направились в торговую точку. Пока они отсутствовали, к автомобилю подошел прохожий, порезал в нем правое переднее колесо и скрылся.
После обнаружения повреждений милиционеры изучили записи с видеорегистратора служебного автотранспорта и обследовали близлежащую территорию.
В итоге предполагаемого хулигана по приметам задержали в одном из ближайших кафе и передали для разбирательства следственно-оперативной группе Центрального РУВД столицы.
Подозреваемым оказался житель Витебской области 1995 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК Беларуси (хулиганство). Сейчас задержанный находится в ИВС.
17:36 23/09/2019
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