Есть еще женщины в наших селеньях... Жительница Сморгони избила приятеля до комы
В местную больницу в бессознательном состоянии был доставлен мужчина 1977-го года рождения. Сразу же информация от медиков поступила в милицию.
Первоначально сыщики посетили дом, где проживает пострадавший, но сожительница уверенно заявила, что накануне мужчина принимал участие в пьянке и оттуда уже вернулся в таком состоянии, а через день совсем стало плохо.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что представительница слабого пола сказала милиционерам неправду. Оказывается, она также вместе с сожителем употребляла спиртные напитки в гостях у знакомых, а по дороге домой вспыхнула ссора.
Женщина повалила на землю сожителя, после чего несколько раз ударила его ногой по голове. В тот вечер потерпевший смог самостоятельно добраться до места, где проживает, но впоследствии его состояние здоровья сильно ухудшилось.
Поздно вечером следующего дня «скорую помощь» мужчине вызвал сын подозреваемой.
По ч.1 ст.147 УК РБ «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения» возбуждено уголовное дело, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
17:24 23/09/2019
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