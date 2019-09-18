1. Информация о доменных именах, зарегистрированных в национальной доменной зоне, в том числе об их владельцах, будет предоставляться без согласия владельца доменного имени в электронном виде на безвозмездной основе государственным органам, судам, нотариусам.





Цель предоставления четко определена - для выполнения возложенных на них законодательством задач и функций посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы в порядке и на условиях, определяемых Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ).





2. Иным лицам такая информация будет предоставляться по письменному запросу без согласия владельца доменного имени техническим администратором национальной доменной зоны на безвозмездной основе.





Цель предоставления – защита в установленном порядке прав и законных интересов запрашивающего лица в отношении зарегистрированных средств индивидуализации участников гражданского оборота, товаров (работ, услуг).





Владельцев такой информации обяжут принимать меры по ее защите и использовать ее только на цели, на которые она была предоставлена, с соблюдением требований законодательства об информации, информатизации и защите информации, в том числе персональных данных физлиц.









О каком именно порядке идет речь – о претензионном, судебном либо ином – надеемся узнать из комментариев ОАЦ и иных госорганов в ближайшее время.



