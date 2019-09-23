Митрополит Павел: Не так много желающих молиться на белорусском языке
В Беларуси будут открывать белорусскоязычные храмы, если будут желающие молиться на белорусском языке. Пока их не так много.
Об этом во время онлайн-трансляции пресс-конференции из Национального пресс-центра рассказал митрополит Павел.
— В Беларуси два государственных языка: белорусский и русский. Я неоднократно говорил: понимать я понимаю (белорусский язык. — Прим. TUT.BY), если есть необходимость, то буду говорить. Сегодня, Слава Богу, у нас для всех желающих, кто хочет молиться на беларускай мове, есть такая возможность.
Буквально в конце прошлого года ко мне обращались беларускамоўныя прихожане с просьбой дать возможность совершать богослужения на беларускай мове. Я им предложил выбрать любой храм, несколько вариантов мной было предложено. Было предложено совершать хоть каждый день богослужения, на что они сказали: «Нет, мы каждый день не сможем». Тогда давайте раз в неделю, они сказали, что это много.
Оказалось, что не так много желающих помолиться на беларускай мове. Но те, кто хочет, имеют такую возможность, — сказал митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
По словам митрополита, в Беларуси есть несколько храмов, где службы проходят на белорусском языке.
— Иногда эту тему поднимают только лишь для того, чтобы не объединить людей, а вызвать какую-то конфронтацию. Нежелательно, чтобы использовали или язык, или национальность, или какие-то другие особенности, чтобы людей разъединить.
Задача священнослужителей — объединять. Будут желающие молиться на беларускай мове, по мере необходимости мы будем открывать беларускамоўныя храмы.
Напомним, ранее митрополит Павел говорил, что если бы в Беларуси все разговаривали только по-белоруски, он бы очень быстро выучил язык.
— Когда у меня спрашивают, изучаю (белорусский язык. — Прим. TUT.BY) или нет, то отвечаю, что когда приехал в США, слабовато знал язык и сейчас его слабо знаю. Но когда я оказался в такой ситуации, что никто вокруг не говорил ни на каком другом языке, только на английском, я вынужден был учить и говорить, а потом и служить и проповедовать.
Для меня сегодня большое искушение — все говорят по-русски. Если бы все сейчас не говорили по-русски, а только по-белорусски, я бы очень быстро выучил язык, — говорил он.
Источник: tut.by
16:51 23/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».