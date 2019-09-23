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В Черкассах зрители вызвали полицию, решив, что Сергей Михалок ненастоящий – он слишком хорошо выглядел

Группа «Ляпис-98» не первый раз оказалась в центре скандала – уже приходилось показывать паспорт и документы

В Черкассах зрители вызвали полицию, решив, что Сергей Михалок ненастоящий – он слишком хорошо выглядел
На концерте в украинских Черкассах зрители потребовали вернуть деньги за билеты и 
вызвали полицию. Зрители обвиняли организаторов в том, что на сцене вместо настоящего Михалка «какой-то молодой пацан», пишет "Комсомолка".

По словам организаторов концертов «Ляпис-98», такая ситуация происходит далеко не впервые: подобные случаи были в Ужгороде, Луцке, Чикаго и других городах. Старшее поколение поклонников «Ляписа Трубецкого» помнят вокалиста совсем другим - полноватым парнем с гармошкой в руках. Которому сейчас, напомним, 47 лет. А тут какой-то спортсмен, который постоянно скачет по сцене и выглядит максимум на 35 лет.

- Если честно, я не удивлен, - говорит продюсер группы Антон Азизбекян. - Совсем недавно у нас была такая же ситуация на летнем концерте в Ужгороде. Зрители настолько не верили, что перед ними настоящий артист, а не двойник, что заблокировали меня и не давали возможности никуда уйти до приезда стражей порядка. Пришлось ждать сотрудников полиции, которые осмотрели площадку, проверили документы, сравнили артиста с видео на YouTube. И в итоге, пожелав хорошего концерта, уехали ни с чем. Мы готовы к подобным ситуациям. Просто приходится объяснять зрителям, что это действительно Михалок.


Сейчас «Ляпис-98» находится в большом гастрольном туре по Украине. В Беларуси же зрители увидят Михалка и компанию в Полоцке 31 сентября. А 29 декабря пройдет концерт в Минске в Prime Hall.
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