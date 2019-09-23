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Простили: Александр Друзь вернется в "Что? Где? Когда?"

Магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь вернется в программу. Об этом сообщается на сайте производителя шоу.


«Телекомпания „Игра-ТВ“, учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб. Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет», — говорится в сообщении. 

В феврале этого года главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером» Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупа. Тот якобы предлагал отдать часть выигрыша в передаче в обмен на правильные ответы. 

Друзь же заявил, что инициатором сделки был Бер. В итоге их обоих отстранили — Друзя от участия в «Что? Где? Когда», а Бера от работы в «Кто хочет стать миллионером».


Позднее Друзь извинился за конфликт. 

Друзь играет в «Что? Где? Когда?» с 1981 года. 
Источник: tvrain.ru
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