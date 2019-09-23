Простили: Александр Друзь вернется в "Что? Где? Когда?"





«Телекомпания „Игра-ТВ“, учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб. Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет», — говорится в сообщении.





В феврале этого года главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером» Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупа. Тот якобы предлагал отдать часть выигрыша в передаче в обмен на правильные ответы.





Друзь же заявил, что инициатором сделки был Бер. В итоге их обоих отстранили — Друзя от участия в «Что? Где? Когда», а Бера от работы в «Кто хочет стать миллионером».









Позднее Друзь извинился за конфликт.





Друзь играет в «Что? Где? Когда?» с 1981 года.