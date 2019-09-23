Простили: Александр Друзь вернется в "Что? Где? Когда?"
Магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь вернется в программу. Об этом сообщается на сайте производителя шоу.
«Телекомпания „Игра-ТВ“, учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб. Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет», — говорится в сообщении.
В феврале этого года главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером» Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупа. Тот якобы предлагал отдать часть выигрыша в передаче в обмен на правильные ответы.
Друзь же заявил, что инициатором сделки был Бер. В итоге их обоих отстранили — Друзя от участия в «Что? Где? Когда», а Бера от работы в «Кто хочет стать миллионером».
Позднее Друзь извинился за конфликт.
Друзь играет в «Что? Где? Когда?» с 1981 года.
Источник: tvrain.ru
16:11 23/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».