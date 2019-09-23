9 сентября в Калинковичах с признаками острой кишечной инфекции госпитализировали отца и сына. Они рассказали, что связывают свое состояние с употреблением салата и курицы-гриль, купленных в одном из магазинов крупной торговой сети.





Инна Салажкова, в ходе расследования санитарно-эпидемиологической службой в магазине установлены нарушения в технологии приготовления салатов, качестве проведения уборки. Как рассказала " Гомельская праўдзе " заведующий отделом эпидемиологии областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в ходе расследования санитарно-эпидемиологической службой в магазине установлены нарушения в технологии приготовления салатов, качестве проведения уборки.









А при лабораторном обследовании персонала были выявлены больные сальмонеллезом, а также носители этого инфекционного заболевания.





Работа цеха по производству полуфабрикатов приостановлена. Администрация торгового объекта привлечена к административной ответственности.