Шок! Работники магазина в Калинковичах заразили покупателей сальмонеллезом
Зараженные сальмонеллезом работники магазина делали салаты на продажу
9 сентября в Калинковичах с признаками острой кишечной инфекции госпитализировали отца и сына. Они рассказали, что связывают свое состояние с употреблением салата и курицы-гриль, купленных в одном из магазинов крупной торговой сети.
Как рассказала "Гомельская праўдзе" заведующий отделом эпидемиологии областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Инна Салажкова, в ходе расследования санитарно-эпидемиологической службой в магазине установлены нарушения в технологии приготовления салатов, качестве проведения уборки.
А при лабораторном обследовании персонала были выявлены больные сальмонеллезом, а также носители этого инфекционного заболевания.
Работа цеха по производству полуфабрикатов приостановлена. Администрация торгового объекта привлечена к административной ответственности.
15:58 23/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».