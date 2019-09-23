Белорусский маразм! В детсадах +12°C, чиновники: ждем решения сверху
Непредвиденное сентябрьское похолодание застало белорусских чиновников врасплох.
Утром в понедельник температура в детсадах и школах упала до 12–13 градусов.
"ВКонтакте" / группа "Полоцк-Новополоцк" / Градусники в детском садике
В Полоцке возмущённый отец, увидев такое, пошёл прямиком в райисполком.
Разговор с чиновниками мужчина записал на диктофон и опубликовал в соцсетях:
— У детей в садиках 13 градусов.
— Мы знаем. В два часа дня в Витебске будет решаться... Без Витебска мы не сможем сделать.
— Решать будете? Я подниму на уши Администрацию президента, если не будет сегодня отопления. 13 градусов! Дети не могут в 13 градусов.
— Мы запросили Витебск. Подождите до обеда.
В детских садах Полоцка, куда обратилось Еврорадио, подтвердили, что несколько дней в помещениях было холодно.
— Как справлялись? Бутылки с горячей водой клали в кровати детям, клеили окна, использовали обогреватели, — рассказали в детском саду в Полоцке.
По словам сотрудницы полоцкого детского сада № 27, уже сегодня отопление будет включено:
— С сегодняшнего дня [23 сентября. — Еврорадио] мы подключаем и тепло идёт. Знаете, на прошлой неделе это было [температура в комнатах 13 градусов. — Еврорадио]. Сегодня утром мы получили распоряжение и работы идут.
В других детских садах города подтвердили, что тоже начинают включать отопление.
15:10 23/09/2019
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