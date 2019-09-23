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62-летний белорусский альпинист погиб на Эльбрусе

Сотрудники Северо-Кавказского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили на Эльбрусе мертвым белорусского альпиниста, который перестал выходить на связь несколько дней назад.

Об этом сообщил начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ Абдуллах Гулиев.

"На северной стороне Эльбруса обнаружили тело пропавшего альпиниста из Беларуси. Нашли сотрудники Северо-Кавказского поисково-спасательного отряда МЧС России в районе скал Ленца, на высоте около 4,7 тыс. м, сейчас его транспортируют вниз", - сказал Гулиев.

О пропаже 62-летнего белорусского альпиниста сообщил в МЧС России его сын вечером 18 сентября. Путешественник не был зарегистрирован в МЧС РФ, направлялся на восточную вершину горы и не вышел на связь в условленное время. В поисках были задействованы спасатели и вертолет.

Позднее из-за погоды поиски были приостановлены, обследование склонов горы с вертолета результатов не дало. 

Поиски были переведены в периодичный режим.
Источник: belta.by
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