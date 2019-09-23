Работа на износ: таксист уснул за рулем и врезался в столб

ДТП произошло 21 сентября в 05:40 на улице Социалистической. Машиной такси управлял 35-летний мужчина, он вез пассажирку с Бульвара Ленинского Комсомола на автовокзал. Водитель уснул за рулем, в результате чего машина съехала на тротуар и ударилась в столб.





К счастью, во время ДТП на тротуаре не было пешеходов, однако серьезные травмы получила пассажирка такси – студентка второго курса одного из гродненских вузов, которая в этот день хотела попасть на семейное торжество.





Девушка доставлена в больницу с серьезным переломом позвоночника. По факту ДТП проводится проверка.







