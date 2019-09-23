Находку заметили во время заливки бетона под фундамент корпуса на территории Детской деревни - дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития ориентировочно в 11.48.





Прибывшие на место саперы войсковой части 5525 извлекли снаряд и вывезли на спецполигон для уничтожения. Эвакуация людей с объекта не потребовалась.





Как оказалось, 50-милиметровая мина была доставлена вместе с бетоном.