Не поверите! На стройплощадку Детской деревни в Гомеле привезли... мину
Минометная мина времен Второй мировой войны была обнаружена на строительной площадке по проезду Дубравному в Гомеле 20 сентября
Находку заметили во время заливки бетона под фундамент корпуса на территории Детской деревни - дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития ориентировочно в 11.48.
Прибывшие на место саперы войсковой части 5525 извлекли снаряд и вывезли на спецполигон для уничтожения. Эвакуация людей с объекта не потребовалась.
Как оказалось, 50-милиметровая мина была доставлена вместе с бетоном.
Источник: belta.by
12:17 23/09/2019
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