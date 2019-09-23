Тепла не будет: в Витебске начинают включать отопление
К отоплению в Витебске начинают подключать детские сады, школы и больницы.
С приходом плохой погоды в Витебск горожан начал волновать вопрос отопления.
"Не подскажите, когда дадут тепло хотя бы в детские сады и школы", — с таким вопросом витебчане обращаются в редакцию «Витебского курьера».
За комментарием мы обратились к главному инженеру филиала «Витебские тепловые сети» Василию Нестерову.
"С понедельника, 23 сентября, начнем подключать к теплу объекты социальной сферы", — ответила Василий Дионисович.
Сначала тепло дадут в медучреждениях, детских домах, детских садах и школах. Затем очередь дойдет до многоквартирных домов.
"Распоряжение о включении отопления жилищного фонда, общежитий, гостиниц и учебных заведений должен подписать председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин", — пояснил Василий Нестеров
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11:56 23/09/2019
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