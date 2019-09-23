Тепла не будет: в Витебске начинают включать отопление





С приходом плохой погоды в Витебск горожан начал волновать вопрос отопления.





"Не подскажите, когда дадут тепло хотя бы в детские сады и школы", — с таким вопросом витебчане обращаются в редакцию « Витебского курьера ».





За комментарием мы обратились к главному инженеру филиала «Витебские тепловые сети» Василию Нестерову.





"С понедельника, 23 сентября, начнем подключать к теплу объекты социальной сферы", — ответила Василий Дионисович.





Сначала тепло дадут в медучреждениях, детских домах, детских садах и школах. Затем очередь дойдет до многоквартирных домов.





"Распоряжение о включении отопления жилищного фонда, общежитий, гостиниц и учебных заведений должен подписать председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин", — пояснил Василий Нестеров