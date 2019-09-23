Такса порвала лицо девочки. Стало известно решение суда

Пока часть взрослых решала вопросы с организаторами веселья, бабушка и дедушка именинницы ждали вместе с группой детей в беседке, возле которой сидела такса.





Собаку кусает оса, потом дети каким-то образом оказываются возле нее, и все заканчивается страшно: восьмилетняя малышка уезжает на скорой с сильнейшими рваными ранами на лице.





В суде Минского района продолжают рассматривать дело. Хозяин таксы Александр проходит по ч. 2 ст. 15.47 КоАП Республики Беларусь («Нарушение правил содержания домашних и (или) хищных животных»). Ему грозит штраф до тридцати базовых величин или административный арест. Ответчик не отрицает, что его собака укусила девочку.





Сегодня в суде выступают свидетели. Первой говорит Светлана Маляревич, хозяин таксы — ее родственник и крестный ее ребенка. День рождения сына Светланы отмечали 11 августа в том самом парке.





— Я услышала крики отца своего ребенка — потом увидела девочку, которая держалась рукой за левую половину лица, — говорит Светлана. Она оказывала первую помощь девочке. Говорит, таксу укусила оса — пса привязали к дереву поводком. Именно Светлана арендовала беседку для праздника.





— Я спрашивала, может ли там находиться собака, — сказали, что может, — она рассказывает, что хозяин собаки Александр был примерно в десяти метрах от таксы.





Адвокат представила суду фотографии из парка. Она говорит: там стоит табличка, что выгул собак запрещен.





Выступает еще один свидетель — Светлана, ее семья также отдыхала в парке 11 августа.





— Все произошло практически сразу после того, как мы приехали. Я увидела девочку, у которой были страшные раны на лице, — женщина рассказывает, что не видела ни саму таксу, ни взрослых около нее. Она обращается к хозяину пса:





— Вы жарили шашлыки, мы кричали и плакали, но вы даже не подошли.





— Вас предупредила администратор, что недалеко будет собака? — уточнил судья.





— Нет. Даже мыслей таких не было, и никто не предупреждал, — сказала свидетель.





Адвокат потерпевших задает вопросы Александру:





— Вы были в тот день в парке с собакой?





— Да, но я немного уточню. В различных источниках место случившегося называют по-разному: то детский парк, то парк активного отдыха.





— Именно ваша собака укусила несовершеннолетнюю?





— Да.





Суд постановил наложить на Вараксу Александра штраф в 30 базовых величин.





Дополнено





Екатерина, мать потерпевшей девочки, удовлетворена решением суда. Александр, хозяин таксы, тоже. Он объясняет, почему вывозил пса подальше от Минска.





— У собаки анализ на бешенство не берется. Точнее, берется, но у трупа — из мозга умерщвленного животного. То есть чтобы проверить собаку на бешенство, нужно ее усыпить. Животное ни в чем не виновато, ответственность владельца есть, — Александр говорит, что беспокоился за жизнь питомца.





По словам Александра, представители парка разрешили привезти собаку.









— Таблички о запрете выгула появились уже после инцидента. Это есть на фото и видео с праздника — там их нет, если посмотреть в разных ракурсах.





— Моя дочка была на больничном, мы только пошли в школу. Мы без конца ходим к психологам, неврологам, хирургам. Плюс у нее с рождения проблемы с ножками — мы стараемся максимально на море возить, оздоравливаем, потому что планировали операцию на тазобедренном суставе. Она единственный ребенок в семье, — рассказывала ранее истица. По ее словам, полностью шрамы на лице дочки придется убирать с помощью пластического хирурга.