Смерть Михаила Круга: названо имя убийцы
Российские следователи выяснили, как именно был убит Михаил Круг.
СК РФ восстановил в мельчайших подробностях всю картину преступления, совершенного в Твери 17 лет назад.
Двое мужчин проникли в дом Михаила Круга (настоящее имя — Михаил Воробьев) в тверском поселке Мамулино 30 июня 2002 года. Это были Александр Агеев и Дмитрий Веселов. Последний дважды выстрелил в певца, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Соучастники намеревались лишь похитить антиквариат и ценности, после чего покинуть место совершения кражи. Убивать не хотели, но Круг с семьей вернулся домой внезапно, застав грабителей врасплох.
Агеев рассказал, что шансонье преградил Веселову дорогу, и тот начал стрелять из своего ТТ. Потом он застрелил охранявшую холл первого этажа собаку.
Злоумышленники с места преступления скрылись, а Михаил Круг скончался в больнице от огнестрельных ранений в грудь и живот.
Источник: 360tv.ru
11:21 23/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
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