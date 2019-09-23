Смерть Михаила Круга: названо имя убийцы

СК РФ восстановил в мельчайших подробностях всю картину преступления, совершенного в Твери 17 лет назад.





Двое мужчин проникли в дом Михаила Круга (настоящее имя — Михаил Воробьев) в тверском поселке Мамулино 30 июня 2002 года. Это были Александр Агеев и Дмитрий Веселов. Последний дважды выстрелил в певца, сообщили в пресс-службе СК РФ.









Соучастники намеревались лишь похитить антиквариат и ценности, после чего покинуть место совершения кражи. Убивать не хотели, но Круг с семьей вернулся домой внезапно, застав грабителей врасплох.





Агеев рассказал, что шансонье преградил Веселову дорогу, и тот начал стрелять из своего ТТ. Потом он застрелил охранявшую холл первого этажа собаку.





Злоумышленники с места преступления скрылись, а Михаил Круг скончался в больнице от огнестрельных ранений в грудь и живот.







