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Конец истории: африканского студента, откусившего подбородок новополочанину, выслали

В отношении гражданина Демократической Республики Конго, который являлся иностранным студентом Полоцкого государственного университета, применена процедура высылки из Беларуси в интересах общественного порядка.


Депортация осуществлена с 9 по 12 сентября 2019 года, сообщили в Отделении гражданства и миграции Новополоцкого ГОВД, пишет Новополоцк сегодня.


Как сообщала витебская милиция, двое иностранных студентов подготовительного отделения вуза проводили вечер в компании знакомой. В какой-то момент между одним из парней и женщиной возник конфликт. Его свидетелем стал случайный прохожий, который заступился за соотечественницу. 

В ходе драки между мужчинами уроженец Демократической Республики Конго укусил оппонента. После произошедшего африканцы и их знакомая поспешили скрыться. Для этого они вызвали такси. Однако водитель отказался везти компанию. Тогда женщина принялась громить автомобиль.


Потерпевшего, которому студент из Конго откусил кусок подбородка, госпитализировали, сделали операцию.
Источник: nn.by
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