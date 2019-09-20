Конец истории: африканского студента, откусившего подбородок новополочанину, выслали
В отношении гражданина Демократической Республики Конго, который являлся иностранным студентом Полоцкого государственного университета, применена процедура высылки из Беларуси в интересах общественного порядка.
Депортация осуществлена с 9 по 12 сентября 2019 года, сообщили в Отделении гражданства и миграции Новополоцкого ГОВД, пишет Новополоцк сегодня.
Как сообщала витебская милиция, двое иностранных студентов подготовительного отделения вуза проводили вечер в компании знакомой. В какой-то момент между одним из парней и женщиной возник конфликт. Его свидетелем стал случайный прохожий, который заступился за соотечественницу.
В ходе драки между мужчинами уроженец Демократической Республики Конго укусил оппонента. После произошедшего африканцы и их знакомая поспешили скрыться. Для этого они вызвали такси. Однако водитель отказался везти компанию. Тогда женщина принялась громить автомобиль.
Потерпевшего, которому студент из Конго откусил кусок подбородка, госпитализировали, сделали операцию.
Источник: nn.by
10:41 23/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
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