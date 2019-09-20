



Депортация осуществлена с 9 по 12 сентября 2019 года, сообщили в Отделении гражданства и миграции Новополоцкого ГОВД, пишет Новополоцк сегодня









Как сообщала витебская милиция, двое иностранных студентов подготовительного отделения вуза проводили вечер в компании знакомой. В какой-то момент между одним из парней и женщиной возник конфликт. Его свидетелем стал случайный прохожий, который заступился за соотечественницу.





В ходе драки между мужчинами уроженец Демократической Республики Конго укусил оппонента. После произошедшего африканцы и их знакомая поспешили скрыться. Для этого они вызвали такси. Однако водитель отказался везти компанию. Тогда женщина принялась громить автомобиль.









Потерпевшего, которому студент из Конго откусил кусок подбородка, госпитализировали, сделали операцию.



