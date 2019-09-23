О начале переписи уведомят через СМС. Белстат рассказал, как не стать жертвой мошенников
О начале переписи гражданам Беларуси сообщат по СМС. В сообщении будет также указан адрес сайта, где можно пройти перепись онлайн.
Об этом сообщила председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева в эфире СТВ.
“То есть можно будет с мобильного, например, телефона сразу войти на наш сайт по переписи через интернет и практически начать перепись”, – цитирует Медведеву reform.by.
Перепись-2019 стартует 4 октября. С этого дня можно заполнить анкету на сайте или прийти на стационарный участок. С 21 октября переписчики начнут ходить по домам тех, кто еще не переписался.
Медведева подчеркнула важность мероприятия: “От этого будет зависеть развитие конкретного региона, конкретной улицы. Можно будет принять решение о том, какие средства необходимо направить в здравоохранение, образование, на строительство инфраструктуры, жилья, детских садиков”.
Также Белстат работает над тем, чтобы оградить население от "лжепереписчиков", сообщила Медведева.
"Безусловно, мы сегодня работаем над тем, чтобы оградить от лжепереписчиков таких людей. Министерство внутренних дел подключилось к этой работе, оно также будет объяснять населению, как работать, чтобы не попасть на удочку к лжепереписчику", – рассказала Медведева.
По словам главы Белстата, у переписчика обязательно должно быть удостоверение. "Не стесняться спросить паспорт и сверить фамилию, имя, отчество, которые написаны в удостоверении", – посоветовала она.
Вскоре в Беларуси запустится специальный call-центр: специалисты будут отвечать на вопросы граждан по переписи.
"Можно будет уточнить фамилию и имя переписчика, можно будет задать абсолютно любой вопрос по методологии заполнения переписных листов", – отметила Медведева.
Первые данные переписи будут опубликованы в начале февраля следующего года. Они будут касаться численности населения.
К июлю 2020 года Белстат предоставит информацию о социально-демографических характеристиках населения, а через год, к июлю 2021 года – информацию о деятельности в области сельского хозяйства.
Предыдущая перепись населения прошла в Беларуси в 2009 году.
"Белорусский партизан"
10:14 23/09/2019
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