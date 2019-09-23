Об этом сообщила председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева в эфире СТВ.





“То есть можно будет с мобильного, например, телефона сразу войти на наш сайт по переписи через интернет и практически начать перепись”, – цитирует Медведеву reform.by





Перепись-2019 стартует 4 октября. С этого дня можно заполнить анкету на сайте или прийти на стационарный участок. С 21 октября переписчики начнут ходить по домам тех, кто еще не переписался.





Медведева подчеркнула важность мероприятия: “От этого будет зависеть развитие конкретного региона, конкретной улицы. Можно будет принять решение о том, какие средства необходимо направить в здравоохранение, образование, на строительство инфраструктуры, жилья, детских садиков”.





Также Белстат работает над тем, чтобы оградить население от "лжепереписчиков", сообщила Медведева.