Жуткие подробности убийства в Глуске: закопал живьем подругу и дочь

Пропавших искали в близлежащих лесах, были задействованы волонтеры, милиция, военнослужащие, однако в итоге правоохранители установили, что женщина с ребенком стали жертвами убийства. Подробности трагедии рассказали в УВД Могилевского облисполкома.





Никаких следов

В доме пропавшей жительницы Глуска не было обнаружено следов спешных сборов. На месте находились документы и даже мобильный телефон. Правоохранители отрабатывали разные версии, искали в лесу, изучали алиби всех судимых горожан. В рассуждениях сыщиков все чаще стал фигурировать сожитель женщины – работник местного банковского отделения.





"Мужчина проживал в съемной квартире и иногда забирал к себе сына. Именно он обнаружил пропажу Оксаны Лоевой (имя и фамилия изменены – Sputnik) и обронил в разговоре с соседями: "Неужели она втайне решилась на спешный отъезд?" – рассказал начальник информационного центра УВД Могилевщины подполковник милиции Вячеслав Манюков.





Глусчанин со слезами на глазах твердил о нежных чувствах и клялся, что ему ничего неизвестно о судьбе пропавшей.





Стук в дверь

Мать Лоевой открыла правоохранителям правду: отношения пары дали трещину после рождения сына. Отец хотел избежать трат на содержание малыша и изводил женщину обвинениями в неверности. Переубедить ухажера не смогли, даже предъявив ему результаты генетической экспертизы.





Затем мужчина стал требовать передать сына ему на воспитание, ведь лишнюю копейку спутница якобы могла потратить на личные нужды. Известие об очередном пополнении вызвало у него новый приступ ярости.





Правоохранители установили, что накануне исчезновения женщина беседовала по телефону со своей сестрой и жаловалась на экс-ухажера, не желавшего признавать кровные узы с новорожденной дочерью. Кроме того, на прощание она сказала: "Андрей только что постучал в дверь".





"Очевидно, именно горе-кавалер последним говорил с женщиной… Приняв во внимание новые обстоятельства, вместе с экспертами вернулись в дом пропавшей и обнаружили следы затекшей между половицами крови. С этого момента уже не сомневались: здесь и оборвались жизни девочки и ее мамы", - подчеркивает полковник милиции в отставке Евгений Коваленок.









Закопал живыми…

Оперативники задержали подозреваемого, который сначала умолял поскорее отыскать близких, а потом стал интересоваться, какая ответственность грозит убийце.





"Очередная фраза и вовсе заставила похолодеть: собеседник предложил указать место, где покоятся несчастные, и тем самым… надеялся выторговать себе свободу", - отметили в УВД Могилевщины.





В итоге оперативникам удалось вывести задержанного на откровенный разговор. Выяснилось, что в роковой вечер Андрей Мотыгин (имя и фамилия изменены – Sputnik) подъехал к дому бывшей возлюбленной с лопатой в багажнике, оставив машину подальше от глаз соседей.





Мужчина кулаками сшиб женщину с ног и ударил отверткой, затем затолкал крепко связанную женщину в мешок, рядом положил и малышку. Пока мучитель уничтожал следы, в соседней комнате в одиночестве играл сынишка. О его состоянии убийца побеспокоился лишь следующим утром… после поездки на рынок.





Ночью злоумышленник привез жертв к заброшенной ферме, окровавленную одежду выбросил на загородной свалке – позже оперативники ее там нашли. Наконец, задержанный показал сыщикам место захоронения.





"Взмывший в небо фонарь на выкидной мачте осветил поляну, позволив сделать страшное открытие: беспомощных жертв душегуб обрек на мучительную гибель, закопав живыми", - отметили в УВД.





Мотыгин в течение полугода пытался пустить оперативников по ложному следу. Он то давил на жалость, то бросал обвинения. В итоге мужчина спокойно выслушал судью, огласившего приговор о пожизненном лишении свободы. Он не дрогнул, даже узнав, что с погибшей малышкой его связывали кровные узы.