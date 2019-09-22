Грибы-гиганты нашли в Барановичском районе
Читатели прислали в редакцию Intex-press фото грибов дождевиков, каждый из которых весит по полтора килограмма.
Фото: @valentina_0172
В комментарии к фото написано: «Кто говорил, что грибов в лесу нет??? Они есть на поле!!! Барановичский район. Дачники-грибники, мои родители, под дождем по дороге домой увидели: что-то белеет на поле. Восхищению не было предела!!! Грибы дождевики по полтора килограмма каждый!!!»
09:55 23/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».