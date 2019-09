Слезы Минздрава: как из Беларуси выводились миллионы

Если открыть страницу госзакупок Белорусской универсальной товарной биржи, то можно увидеть, что из 20 тендеров на странице 15, а то и все 20 - это закупки для белорусской медицины. В среднем, по подсчетам "Ежедневника", около 80% всех тендеров, размещенных на электронной площадке, относятся к медицинской теме. По объему финансов соотношение приблизительно такое же. Но, странное дело, более десяти лет именно эту сферу госзакупок обходили стороной правоохранители. Ситуация изменилась лишь с начала 2018 года. Случайно или нет, но после серии расследований "Ежедневника", указывающих на системную, глубоко укоренившуюся коррупцию в системе госзакупок Минздрава, на проблему наконец обратили внимание.









За последние два года правоохранители Беларуси возбудили десятки уголовных дел по коррупции в системе здравоохранения. К ответственности привлечены уже около ста человек. Мы то и дело слышим, что одна компания поставляла оборудование или лекарства по завышенным ценам, другая, третья. Удивляет лишь то, что никто не поясняет, как такое в принципе стало возможным, когда в стране еще с 2005 года действует указ президента №366, жестко ограничивающий размер как оптовых, так и торговых надбавок на лекарства, медицинское оборудование и изделия медицинского назначения.





Недавно даже новый министр здравоохранения заявил, что в результате переговоров с поставщиками удалось снизить цены на некоторые лекарства вдвое. И опять никаких пояснений: почему ранее поставляли в два раза дороже и как это стало возможным при действующем указе президента №366? Зачем вообще нужны были какие-то переговоры, если указ все четко регламентирует?





Не так давно ДФР КГК сообщил о деле известного бизнесмена Виктора Медведского, который с 2014 по 2019 годы уклонился от уплаты налогов на 8 млн рублей (приблизительно 3,6 млн евро по нынешнему курсу). Если произвести несложный подсчет, то мы получим, уведенный от налогообложения доход, в размере более 18 млн евро (3,6 млн евро в год), полученных бизнесменом в указанный период Странно, но период деятельности Медведского до 2014 года финансовая милиция почему-то обошла стороной, хотя до этого времени его компании зарабатывали почти в три раза больше. Возможно, просто не озвучивают по не понятным причинам.Также нет пока никаких пояснений относительно того, каким образом был получен и выведен за рубеж такой огромный доход и откуда он вообще возник при действущем указе №366.





Во всем мире выявлению каналов вывода и отмывания средств, полученных преступным путем, уделяют первостепенное значение. В борьбе с коррупцией, особенно в сфере госзакупок, это одно из самых эффективных орудий. Если нельзя будет вывести и отмыть средства от продажи медицинских товаров по ценам в 5-10 раз выше реальных, то нечем будет платить коррумпированным чиновникам. По этой причине "Ежедневник" решил восполнить пробел и рассказать, по каким схемам из Беларуси выкачивают миллионы, хоть нас и обещали за это посадить или лишить жизни. Над первым уже активно работают.

Как поднять цену, когда указ не разрешает

Когда был принят указ президента №366, в Беларуси как грибы после дождя стали появляться представительства иностранных компаний. Обычно компания регистрировалась на подставных лиц в странах с низкой налоговой нагрузкой, а в Беларуси появлялось представительство. Все вопросы решались через представительство, а вот деньги уходили напрямую в Европу или другие страны. Дальше деньги через вполне определенные структуры отмывались и поступали в карманы соответстующих бизнесменов. Вот как все происходило. Обратите внимание на следующие инвойсы, которые были нам предоставлены Виктором Медведским, как доказательство реальных цен на медицинские изделия, поставляемые в Беларусь. Правда, он не думал, что в результате журналисткого расследования мы отыщем и его собственную "прачечную".





Как видно из документов (у нас таких много), некая компания NOTTSTON LLP, зарегистрированная в Лондоне, покупает в у известного французского производителя Macopharma 40 шт контейнеров для компонентов крови для фотообработки на аппарате MacoGenic G2 (всего 92 евро за единицу) и 40 шт раствора для экстракорпоральной фотохимиотерапии на аппарате MacoGenic G2 (75 евро за единицу), а также сам аппарат MacoGenic G2 за 50 тыс. евро. Поставка осуществляется в адрес "Белмедтехники", а общая цена закупки - 56680 евро.









А вот опять все та же партия, только всего за неделю цена контейнеров и раствора увеличилась в 10 (!) раз, а цена аппарата - в 3 раза. Из 40 шт. контейнеров и 40 шт. растворов по 10 поставляется в качестве товарной скидки, но цена оставшихся товаров тянет аж на 195 тыс. евро, или в 3,4 раза дороже цены закупки. Иными словами, все эти скидки - это всего лишь ловкий трюк, отвлекающий внимание от всей махинации.





Вот еще один такой пример, когда 1224 шт. системы для фотообработки и хранения единичных доз плазмы Teraflex - MB - Plasma были куплены компанией NOTTSTON LLP у Macopharma по цене всео 38 евро за штуку (соответствующий инвойс имеестя в редакции), а в "Белмедтехнику" поставлены по 300 евро за штуку. На этот раз поставщик тоже дал скидку в 3672 евро, но все равно не прогадал: заплатив за партию 46512 евро, получил на выходе через несколько дней - 363528 евро, или почти в 8 раз больше.









Но как же такое возможно - поднять цену в 8 раз, когда указ президента ограничивает наценку на такие товары максимальным размером в 11%? Очень просто. Указ ограничивает наценку только от контрактной цены ввоза товара на территорию РБ. А до того, как товар ввезен в Беларусь, накрутить вполне можно, если поработать в нужно направлении с документами. В данном случае NOTTSTON LLP никогда не участвовала в тендерах Минздрава и не являлась его поставщиком, несмотря на то, что в инвойсе с этой омпанией в качестве получателя значится именно "Белмедтехника". Соответственно, не имея контракта с РУП "Белмедтехника" компания не могла ввезти указанные медизделия в Беларусь - таможня бы просто не пропустила.

Между тем, согласно инвойсам, NOTTSTON LLP обязана была вывезти товар за пределы ЕС, иначе последовали бы санкции c начислением VAT. Получается, что товар из ЕС вывозился NOTTSTON LLP по одним документам, а ввозился на территорию Беларуси другой компанией по другим документам. Кто же и каким образом смог проворачивать такое не раз и не два, много лет?

Знакомые лица

Конечным поставщиком указанных выше товаров в адрес "Белмедтехника" являлась зарегистрированная в Австрии компания Anymed Handels GmbH, которая входила в тогда в тройку крупнейших поставщиков Минздрава.





Работала компания через свое представительство в Беларуси, а также через организационно связанную с ней белорусскую компанию ООО "Алмазмед", которая подыгрывала на тендерах.





Весь этот бизнес принадлежал известному белорусскому бизнесмену Виктору Медведскому. Тому самому, который сейчас находится под стражей по обвинению в уклонении от уплаты налогов на 8 млн рублей и который, якобы, заплатил, за это наше расследование.





Интересно, что в то время главой представительства Anymed Handels GmbH в Беларуси являлась Майя Наубатова, которую сейчас судят за дачу взятки заместителю директора РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении" (являлся также вторым заместителем председателя тендерной комиссии). Подыгрывающей компанией "Алмазмед" руководил сын Наубатовой Марат Петроченко, а исполнительным директором Anymed Handels GmbH в Австрии был гражданин Германии Манфред Димер, который являлся также региональным менеджером компании Macopharma и отвечал за поставки продукции в Беларусь и Россию. Для полноты картины скажем, что Манфред Димер позже стал законным супрогом Наубатовой.





Как видно, члены семьи Наубатовой занимали основные должности в фирмах Виктора Медведского, а последний контролировал NOTTSTON LLP, через которую отмывались полученные средства. Об этой компании следует рассказать несколько подробнее.

Английская прачечная

Согласно данным, которые "Ежедневник" получил в Великобритании, учредителями NOTTSTON LLP являются две связанные между собой и имеющие один адрес багамские компании KINGSTON Group Limited и NOTTINGHAN Holding Limited. Эти компании уже давно внесены международной сетью журналистов-расследователей в базу структур, используемых для отмывания средств. В базе ФАТФ (Гру́ппа разрабо́тки фина́нсовых мер борьбы́ с отмыва́нием де́нег) эти компании также имеются.





Иными словами, в задачу NOTTSTON LLP входил не только вывоз за территорию ЕС продукции Macopharma, но также последующее отмывание полученных из Беларуси средств. Все происходило приблизительно так: РУП "Белмедтехника" платила за поставленную продукцию Anymed Handels GmbH, а та перечисляла средства NOTTSTON LLP, которая часть денег переводила Macopharma за купленную продукцию, а оставшуюся отмывала через NOTTINGHAN Holding Limited и банки на Багамах. Если брать условные 100 тыс. евро, вот как работала схема.





























Неожиданный развод

В августе 2013 года между семейством Наубатовой и владельцем бизнеса Виктором Медведским произошел конфликт. По словам Медведского, вернувшись к бизнесу после продолжительной болезни, он обнаружил всю описанную выше схему и выгнал Наубатову, ее сына и Манфреда Димера, так как не хотел в этом участвовать.





По версии Наубатовой все произошло с точностью до наоборот: когда мы с Манфредом обнаружили, во что нас втянул Медведский, то сами ушли от него со скандалом. "Просто сбегала оттуда", - заявила Наубатова.





По нашему мнению, поверить и в первую версию и во вторую, довольно сложно. В руках одних находились все ключевые должности, от которых зависело исправное функционирование всей схемы, а в других руках - основные финансовые потоки.





Скорее всего, конфликт между всеми указанными лицами произошел по другой банальной причине. Это подтверждается и их действиями после разрыва.





Виктор Медведский продолжил выводить и отмывать свои деньги через NOTTSTON LLP, за что собствено сейчас и задержан. А продукция Macopharma продолжила поставляться в Беларусь приблизительно по тем же ценам, что и ранее. Только место Anymed Handels GmbH заняла только что учрежденная в Великобритании PRIME TECHNICS LTD, а вторым подыгрывающим на тендере игроком вместо ООО "Алмазмед" стало ООО "ПраймБиоТех", владельцем и директором которой значится сын Наубатовой Марат Петроченко. А вот Майя Наубатова стала главой представительства в Беларуси австрийской компании TRIMA Medizintechnik GmbH, учрежденной опять же в 2013 году. Юридически компания ей не принадлежит, но если проследить учредителей и руководителей фирмы, то прослеживается связь с ее супругом Манфредом Димером.





Так, согласно информации крупнейшего в Европе кредитного справочного агентства Creditreform, единственным учредителем и руководителем TRIMA Medizintechnik GmbH является Herrn Topler Christian, за которым числится еще 15 компаний. Среди этих компаний есть некая SGS-medical HandelsgmbH, где свои доли имели Манфред Димер и его сын Патрик.





А что же компания PRIME TECHNICS LTD?





Компания была регистрирована в 2013 году (то есть после разрыва отношений с Виктором Медведским) с уставным фондом всего 100 фунтов. Учредителем значится гражданин Кипра Guido Kapiri, он же числится и директором (все документы в редакции имеются). Интересно, что за Guido Kapiri зарегистрированы еще 29 аналогичных компаний в различных странах мира, что является явным признаком, что это подставное лицо.





Сама Наубатова на встрече с "Ежедневником" категорически отрицала, что она или члены ее семьи владеют PRIME TECHNICS LTD и TRIMA Medizintechnik Gmb, но несмотря на это в разговоре с главным редактором постоянно проскальзывало применительно к данным компаниям: "нам снизили", "мы снизили", "У меня маркетинг, допустим, четыре месяца был". Она даже обещала принести контракты PRIME TECHNICS LTD и TRIMA Medizintechnik Gmb с РУП "Белмедтехника". А потом принесла таблицу, где по годам названы цены поставок PRIME TECHNICS LTD, к которым она не имеет отношения, доказывая, что после тендера договор, как она и говорила, "реально заключается совсем по другим ценам". Также согласно доверенности Наубатовой, выданной от имени TRIMA Medizintechnik Gmb, ее полномочиям могут позавидовать многие директора.





После публикации первой части расследования даже Минздрав в письме Совету Министров вынужден был признать, что PRIME TECHNICS LTD, ООО "ПраймБиоТех" и TRIMA Medizintechnik GmbH являются "организационно связанными компаниями", которые участвуют в тендерах на договорных условиях.





В 2018 году Виктор Медведский написал заявление в ДФР КГК на Майю Наубатову. Как рассказал "Ежедневнику" бизнесмен, в заявлении он в том чисе указал, что PRIME TECHNICS LTD и TRIMA Medizintechnik GmbH на самом деле принадлежат Наубатовой. Факт поступления заявления нам подтвердил сотрудник ДФР еще до выхода первой части расследования.





Противники Медведского в долгу не остались и написали на него аналогичное заявление. В итоге Медведский проиграл - именно в отношении его возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Но странным образом ДФР почему-то не тронул самый смачный период работы его компаний, когда получаемая прибыль была в три раза выше и когда там работала семья Наубатовой.





В среднем оперативники насчитали, что Медведский зарабатывал и уводил от налогов около 3,6 млн евро в год. А теперь предоставим финансовые выписки по компании TRIMA Medizintechnik GmbH, предоставленную нам европейским справочным агентством. Только цифры (в евро) и никаких комментариев, кроме одного - цифры сопоставимы с тем, что зарабатывал Медведский.





2014 год, начало деятельности









Ловкий трюк

Для того чтобы картина была более полной расскажем, как проходят сами тендеры. Скажем, объявляется тендер на закупку системы для фотообработки и хранения единичных доз плазмы Teraflex - MB - Plasma, отпускная цена производителя на которые всего 38 евро. Но государственные закупщики, зная реальную цену товара, ставят стартовую цену тендера в 439 евро.





Информационно: Как следует из материалов проверки МВД по фактам нашей предыдущей публикации, стартовая цена ставилась исходя из цен по предыдущими закупкам, а именно цен, по которым ранее товар поставляла фирма Виктора Медведского. Вывод МВД - нарушений законодательства не выявлено.





Далее на тендер заявляются две связанные другом с другом структуры, и одну единственную ставку на понижение в 0,1% делает компания-победитель, а второй участник не делает ставок вообще. В итоге цена победителя тендера составляет 438,5 евро или в 11,5 раза выше цены производителя. А дальше начинается самое интересное.





Согласно законодательству, РУП "Белмедтехника" обязана заключить с победителем договор по цене тендера, но вместо этого происходит совершенно другое. Стороны идут в так называемый маркетинг, в результате которого цена за единицу снижается уже до 300 евро. По ней и заключается контракт.





Важно отметить, что процедура маркетинга после проведения тендера и определения победителя вообще не была предусмотрена каким-либо законодательством, то есть происходила вне каких-либо правовых рамок. Иными словами, по факту цена устанавливается не на тендере в результате конкурентной борьбы между поставщиками, а исключительно на основании того, как "Белмедтехника" договорится с формальным победителем тендера. Спрашивается, а зачем же тендер?





С одной стороны, этот маркетинг, вроде бы для блага для страны - все же снижение цены. Но если взглянуть в суть всего действа, то оно начинает напоминать ловкий трюк. Ведь 300 евро за единицу - это все равно в 7,8 раза выше цены производителя, и в среднем в 3 раза выше цены, по которой этот товар, например, закупают в России, в Украине, Казахстане. Кроме того, заключив договор поставки по цене 300 евро за единицу, стартовая цена следующего тендера опять почему-то устанавливается, на уровне более 400 евро. И все начинается заново: договорной тендер, минимальная ставка, маркетинг, и опять снижение цены только теперь уже окончательная цена будет 295, евро, в следующий раз - 285 евро и так далее. Для чего все это делается?





Возможно для того, что если правоохранители вдруг заинтересуются высокой ценой тендера и заподозрят коррупцию, им всегда можно возразить. Какая коррупция, по закону мы обязаны заключить с победителем договор по цене тендера, а мы ее даже после тендера снижаем. Опять же обвинения о завышении цены также отбиваются Минздравом аналогичным образом: завышение цены закупки не установлено - стартовые цены определяются по архивным даннным. Мало того, из года в год цена снижается. А почему и не снизить с такой-то дельтой?

Вместо заключения

Описанная выше схема - это не ноу-хау каких-то конкретных лиц. Это система, по которой работатали и продолжают работать в Беларуси практичеки все представительства иностранных поставщиков Минздрава. Заметим, представительства не производителей, а обыкновенных посредников. В той или иной интерпретации, но система одна и она не является ни для кого тайной, в том числе и для правоохранительных органов. В рамках ее, статус указа президента №366 и других нормативных актов, регулирующих госзакупки медицинских изделий импортного производства, низведены до нуля. Но это почему-то мало кого не волнует. Все поставщики Минздрава в один голос говорят, что нынешние тендеры - это чистая формальность. Все договоренности происходят после его проведения в нерегламентируемой законодательством процедуре маркетинга. Например, та же Наубатова в разговоре с "Ежедневником" признала: "Все так работают". А тендеры, по ее мнению, проводтся просто потому, что так требует законодательство.





По большому счету бизнесмены, осуществляющие поставки Минздраву ни в чем не виноваты. Они работают в тех условиях, которые для них созданы, потому что по-другому к тендерам не прорвешься и по другому там не выживешь. Хочешь работать - запрегайся в общую упряжку. А потом этих же бизнесменов, как жертвенных баранов кладут на алтарь борьбы с коррупцией, но на их место всегда найдутся новые. В результате и система работает, и борьба с коррпуцией активно ведется.





На этом мы пока закончим, хотя собранные материалы позволяют нам писать, писать и писать... Но мы подождем очередной реакции заинтересованных лиц, на кого на этот раз заказ запишут.