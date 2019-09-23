В Минске дневная температура не будет превышать +6..8°C, только в самом конце недели она вырастет до +11..12°C.





Затем же синоптики предварительно прогнозируют снова целую неделю дождей. Однако температура воздуха в начале октября будет подниматься выше отметки в +10°C - вплоть до показателя в +18°C.