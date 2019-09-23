Достаем куртки и ботинки: неделя будет прохладной, но практически без дождей
Дожди пока ожидаются только в следующее воскресенье, практически на всю неделю прогнозируется переменная облачность, сообщает сайт gismeteo.by.
В Минске дневная температура не будет превышать +6..8°C, только в самом конце недели она вырастет до +11..12°C.
Затем же синоптики предварительно прогнозируют снова целую неделю дождей. Однако температура воздуха в начале октября будет подниматься выше отметки в +10°C - вплоть до показателя в +18°C.
09:13 23/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».