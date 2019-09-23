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Достаем куртки и ботинки: неделя будет прохладной, но практически без дождей

Дожди пока ожидаются только в следующее воскресенье, практически на всю неделю прогнозируется переменная облачность, сообщает сайт gismeteo.by.

В Минске дневная температура не будет превышать +6..8°C, только в самом конце недели она вырастет до +11..12°C.

Затем же синоптики предварительно прогнозируют снова целую неделю дождей. Однако температура воздуха в начале октября будет подниматься выше отметки в +10°C - вплоть до показателя в +18°C.
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