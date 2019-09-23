"В Беларуси организации и физические лица, которые занимаются защитой животных, по нашим данным, лишены возможности получать спонсорскую помощь от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Такое положение обусловлено несовершенством законодательства и требует, по нашему мнению исправления путем внесения изменений в указ №300 "О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи", - говорится в обращении, размещенном на сайте petitions.by.









Инициаторами петиции выступили зоозащитные инициативы Бреста. Они просят расширить перечень целей, на которые может направляться спонсорская помощь по указу №300, включив в перечень также "защиту животных, помощь безнадзорным животным и по профилактике, диагностике и лечению болезней животных".









Как отмечают авторы обращения, благодаря изменению законодательства некоммерческие организации за счет привлеченной спонсорской помощи могли бы взять на себя важные функции в сфере работы с безнадзорными животными, которую сейчас вынуждены осуществлять местные органы власти за бюджетные средства. "Передержки (временные дома для животных до их пристройства, предоставляемые физическими лицами) оказывают экстренную неотложную помощь животным, попавшим в бедственную ситуацию, осуществляют уход и лечение. Они могли бы охватить гораздо большее количество животных, если бы появилась возможность законного получения ими спонсорской помощи со стороны белорусского бизнеса", - говорится в петиции.





По состоянию на воскресенье петицию подписали свыше 960 человек. Сбор подписей будет продолжаться по 23 сентября, после чего обращение направят в министерство экономики, в чьей компетенции находится данная область законодательства.



